PERSONNES ÂGÉES-CENTRES RÉCRÉATIFS : Le ministère lance un “Central Booking System”

La ministre de la Sécurité sociale, de la Solidarité nationale, du Bien-être des personnes âgées et des Institutions réformatrices, Fazila Daureeawoo, a annoncé le lancement prochain d’un Central Booking System concernant les réservations faites par les associations des personnes du troisième âge pour avoir accès aux centres récréatifs qui leur sont dédiés. C’était vendredi dernier lors de la visite du sentier de construction du quatrième centre récréatif pour personnes âgées à Riambel.

« Nous viendrons d’ici fin février ou début mars avec un Central Booking System pour les réservations. Il y aura ainsi plus de transparence et tout le monde aura la chance de passer un séjour dans un de nos centres », a affirmé Fazila Daureeawoo, soulignant que jusqu’à présent « les réservations se font à la main et par téléphone ». Avec le nouveau système, dit-elle, nous pourrons mieux les contrôler. « Il arrive qu’un seul groupe effectue trois séjours dans les trois centres existants en un mois. Cela empêche les autres d'en profiter », soutient-elle. Les séjours seront octroyés selon le système premier arrivé, premier servi.

À ce jour, le pays compte trois centres récréatifs pour personnes âgées. Il s’agit du James Burty David Recreation Centre, à Pointe-aux-Sables, du Lady Sushil Ramgoolam Recreation Centre, à Pointe-aux-Piments, et du Sir Seewoosagur Ramgoolam Recreation Centre, à Belle-Mare. Les deux premiers centres ont une capacité d’accueil de 12 000 personnes par an et celui de Belle-Mare, 10 000. Le nouveau centre en construction, à Riambel, aura aussi une capacité d’accueil de 12 000 personnes par an.

Les centres sont ouverts aux associations des personnes âgées affiliées au ministère de la Sécurité sociale. Ils ont la possibilité de passer deux nuitées dans un des centres contre des frais de Rs 250. Un séjour passé au centre est un moment privilégié pour ces aînés, qui loin des soucis du quotidien, se font de nouveaux amis et y découvrent d'autres personnes âgées, souvent venues d’autres régions de l’île. Le changement d’air et la découverte d’un nouvel endroit leur procurent également du bonheur. Aux centres récréatifs pour personnes âgées, de nombreuses activités leur sont proposées, dont des visites de la localité et des sites historiques du voisinage, un programme culturel et sportif, de la natation et des causeries sur différentes questions qui les touchent. Les personnes âgées bénéficient en outre des services d’un infirmier. Le forfait du séjour comprend petit-déjeuner, déjeuner et dîner, préparés sur les conseils d’un nutritionniste.