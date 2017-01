PERSONNES ÂGÉES: Projet de création de nouveaux Day Care Centres

Avec une population vieillissante et des couples qui travaillent, la nécessité d’augmenter le nombre de Day Care Centres (DCC) se fait sentir, laisse entendre la ministre du Bien-être des personnes âgées, Fazila Daureeawoo, lors d’une déclaration à la presse. C’était à l’occasion d’une récente visite du sentier de construction d’un nouveau centre récréatif pour personnes âgées à Riambel.

Fazila Daureeawoo devait affirmer qu’après ce quatrième centre, la priorité de son ministère concernant le dossier des personnes âgées est de voir la disponibilité des terrains qui pourraient abriter des Day Care Centres. « Nous avons une population vieillissante. À la maison, le couple travaille et la personne âgée est livrée à elle-même pendant la journée. Le défi qui nous guette est de répondre à ses besoins. Nous avons besoin de mettre l’accent sur la construction de nouveaux DCC pour assurer leur bien-être et leur sécurité », a-t-elle déclaré.

À ce jour, une quinzaine de DCC opérant sous le ministère de tutelle existent à travers le pays. Ses objectifs : offrir un espace approprié pour des activités récréatives, spirituelles, culturelles, informatives, éducatives et intergénérationnelles aux personnes âgées ; les aider à intégrer la société à travers des interactions en groupe et des fonctions sociales ; et mettre un frein à la tendance observée qui consiste à les isoler. Les DCC sont ouverts aux personnes âgées de 55 ans ou plus. Ils sont ouverts de 9 heures à 15 heures en jour de semaine et de 9 heures à midi les samedis. Des activités spéciales sont également organisées.