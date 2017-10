PERSONNES ÂGÉES : Un quotidien pas toujours rose

Les personnes du troisième âge vivent plus longtemps de nos jours. Que font les vieux pendant la journée pour rendre leur journée moins monotone ? Certains, on le sait, prennent le bus et vont se promener pendant toute la journée. Mais d’autres sont condamnés à rester chez eux, faute de moyens financiers ou affaiblis par la maladie. Nous sommes allés à la rencontre de plusieurs personnes âgées pour découvrir leur quotidien, qui n’est pas toujours rose.

Waheda, âgée de 58 ans, habite le couvent à la rue Labourdonnais à Port-Louis. Jouissant d’une bonne santé, elle mène une vie presque normale. « Je me réveille tôt le matin et je nettoie ma chambre. Ensuite, je fais la lessive et la vaisselle, après quoi je vais prendre une douche. Dans l’après-midi, je fais ma prière et je passe la journée à regarder la télé. Sinon, je fais de la couture. D’autres jours, je me rends au centre de la capitale pour aller au magasin », dit-elle.

Le Mauritius Muslim Orphanage compte 29 membres âgés de plus de 60 ans. Parveen Saidoo, la directrice, explique que les employés tentent tant bien que mal de les aider à mener une vie normale et facile. Mais la majorité sont déprimés car leurs enfants les ont abandonnés ici.

A Baie-du-Tombeau, à la maison de retraite Grand-Père et Grand-Mère, une ambiance plus joviale règne. Françoise, 84 ans, est en pleine forme. Elle ne souffre ni de diabète ni d’hypertension ni d’aucune autre maladie. « Je suis venue là car je ne voulais plus rester seule. J’étais hantée par la solitude. Mais, je suis très active ici. Je vis ma vie comme je l’aurai vécue à l’extérieur », dit-elle.

André Gilbert, une vie heureuse à 101 ans

C’est un centenaire très heureux et jovial que nous avons rencontré à la maison de retraite Grand-Père et Grand-Mère à Baie-du-Tombeau. André Gilbert y est depuis environ trois ans, mais ses enfants et petits-enfants passent le voir tous les jours.

Gina, une des employées, indique qu’André est le chouchou de la maison de retraite. « Malgré son âge, il nous fait rire pendant toute la journée. Il aime quand on le gâte », dit-elle.

André se réveille à 6 h 30 au quotidien. Il prend sa douche et se prépare pour le petit-déjeuner. D’une voix douce, il nous confie qu’il aime manger du pain et du beurre, accompagné de fromage au petit-déjeuner. « Je mange du pain et je bois du lait. Je n’aime pas le thé parce que j’y suis allergique », dit-il.

Au déjeuner, André adore manger du gratin aux légumes. « C’est mon plat préféré. Je déteste le riz », ajoute-t-il.

Malgré ses 101 ans, André joue au ballon avec ses infirmières et aime danser. Gina nous relate qu’il leur raconte son parcours, comment il avait « beaucoup de 35 » à son époque et qu’il les emmenait au bal. « André vit pleinement sa vie. Il jouit d’une bonne santé et aime quand on prend soin de lui. En février prochain, il aura 102 ans », nous dit Gina.

André est père d’une fille unique. Son épouse est morte depuis très longtemps et il ne se souvient plus de la date. « J’ai connu Emmanuela quand j’étais jeune et nous nous sommes mariés. Par la suite, elle est partie pour toujours », se souvient-il. André a trois petits-enfants et six arrière-petits-enfants. Il dit passer le reste de ses jours de façon très agréable dans la maison de retraite et qu’il est heureux.

Vedwantee, toujours active à 75 ans

Nous sommes également allés à la rencontre des vieilles personnes qui habitent chez elles pour voir comment elles planifient leur journée… Ainsi, Vedwantee Domun, ancienne enseignante de maternelle âgée de 75 ans, vit pleinement sa vieillesse. Elle jouit d’une bonne santé car elle ne souffre ni de diabète ni d’hypertension. Passionnée de social, elle est toujours active dans son quartier malgré son âge. De plus, la vieille dame s’occupe toujours d’un de ses fils, âgé de 45 ans.

C’est une très vieille dame habillée de manière très chic et maquillée que nous avons rencontrée à son domicile à Vallée-Pitot. Vedwantee, amicale et joviale, ne fait pas son âge. « J’ai 75 ans mais je suis en très bonne santé. Je suis végétarienne. Je suis mère de cinq enfants, mais il y a mon fils de 45 ans qui habite toujours avec moi. C’est moi qui m’occupe de lui », dit-elle.

Une fois installée dans son modeste salon, Vedwantee commence à nous faire le récit de son parcours. Elle ne se lasse pas de faire les éloges de son père. « Je suis issue de St-Julien Village et j’étais fille unique. Mon père n’a jamais hésité à venir en aide à des habitants du village. J’ai d’ailleurs hérité de cette qualité de lui. J’ai commencé à travailler comme “miss maternelle” et j’ai poursuivi ma carrière dans le même domaine après mon mariage. Comme je suis venue vivre à Vallée-Pitot, un endroit connu pour sa pauvreté, je ne prenais pas d’argent des parents pauvres et des mères veuves ».

Vedwantee est la première enseignante de maternelle de Vallée-Pitot et garde de bons souvenirs de son parcours. Parallèlement, elle pratiquait le social pour venir en aide aux moins chanceux. « J’ai emboîté le pas à mon père. Avec les moyens que j’avais, je venais en aide à des personnes qui frappaient à ma porte. D’ailleurs, je le fais toujours. Depuis ma retraite, j’ai regroupé des vieilles dames et je les emmène promener. Celles qui ont le moyen de payer, tant mieux. Mais je prends la responsabilité de celles issues des familles pauvres », affirme-t-elle.

Parlant de son fils, Vedwantee explique qu’elle a toujours le courage de prendre soin de lui. Depuis la mort de son époux il y a cinq ans, elle vit avec son fils. C’est elle qui prépare les repas, fait le ménage et la lessive. « Mon fils travaillait dans une banque. Ila été victime d’un grave accident et était alité pendant environ 20 ans. Par la grâce de Dieu, il est guéri et a repris le chemin du travail. Mais, c’est moi qui dois toujours prendre soin de lui, c’est-à-dire préparer sa nourriture, laver ses vêtements, puis les repasser. Toutefois, je ne me plains pas », avance-t-elle.

Tous les jours, notre interlocutrice se réveille à 6 heures et prend sa douche pour aller prier. Une fois les prières dites, c’est la routine pour Vedwantee : aider son fils à se préparer pour aller au travail, compléter ses tâches ménagères, ensuite poursuivre ses missions sociales. C’est ainsi que la vieille dame passe sa journée.

Quand elle est malade, Vedwantee fait le va-et-vient entre sa maison et celle de sa fille qui habite plus loin.

Tahera Goolamally : un fils handicapé à charge

Tahera Goolamally, 78 ans, est une femme visiblement affaiblie par la maladie. Avec deux jambes fracturées, elle a du mal à se déplacer ou à tenir debout. En plus, elle a un fils handicapé, âgé de 51 ans, sous sa charge. Elle nous relate son quotidien, qui fait pitié.

Veuve depuis une cinquantaine d’années, Tahera est mère de deux enfants, dont une fille qui s’est mariée et un fils handicapé. Depuis, la vie ne lui a pas fait de cadeaux. « Je m’occupais moi-même de mon fils mais par la suite, l’âge est devenu un handicap pour cela. Il y a trois ans, je me suis fracturée la hanche. J’ai subi une chirurgie pour y mettre une prothèse. Le malheur m’a toujours poursuivie et l’année dernière, je me suis fracturée la jambe et j’ai subi une deuxième chirurgie. Je me déplace soit à l’aide d’une béquille soit sur une chaise roulante », explique-t-elle.

La vieille dame affirme qu’il n’y a personne pour s’occuper d’elle. Elle s’occupe elle-même de sa maison et de son fils. « Je prépare le repas pour deux jours. Mon fils m’assiste dans la cuisine. D’ailleurs, je tente de lui montrer comment faire afin qu’il puisse se débrouiller. Si je suis malade et que je n’arrive pas à cuisiner, nous mangeons du pain ou des mines Apollo. Ou sinon, nous recevons des repas offerts par l’association Naw-n-Sha », dit-elle.

Quant à la lessive, Tahera indique qu’elle lave ses vêtements et son fils lave les siens. Interrogée sur ses activités pendant la journée, Tahera nous dit qu’elle ne fait rien sauf s’asseoir au seuil de sa porte pendant toute la journée. « Je n’aime pas regarder la télé ni écouter la radio. Donc, je m’assois et je regarde dehors », dit-elle.