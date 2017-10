PESTE: Le Premier ministre préside une réunion urgente

Un High-Powered Committee sur l’évolution de la peste pulmonaire, présidé par le Premier ministre, Pravind Jugnauth, s’est tenu le mercredi 18 octobre. Étaient présents à cette réunion d’urgence, le Premier ministre adjoint, Ivan Collendavelloo, le ministre de la Santé, Anwar Husnoo, le ministre du Tourisme, Anil Gayan, des responsables de l’aviation civile, de la force policière ainsi que des représentants d’Air Mauritius.

Selon une source autorisée, cette réunion était axée sur les mesures préventives prises et envisagées pour que l’épidémie de peste pulmonaire n’atteigne pas Maurice. « Le Premier ministre considère sérieusement l’évolution de la maladie dans la Grande île et veut s’assurer que Maurice soit hors de danger. Il suivra la situation de près et il se pourrait qu’une deuxième réunion urgente soit à l’agenda », nous révèle notre source.

D4autre part, un jeune homme, originaire de la Grande île et employé dans la zone franche à Maurice, est admis en salle d’isolement à l’hôpital de Souillac depuis le 16 octobre dernier. Revenant d’un voyage à Madagascar, ce Malgache âgé de 29 ans présentait des symptômes comme la toux et un état de faiblesse. Selon le ministère de la Santé, il a été admis à l’hôpital par mesure préventive.

« Le Malgache était faible et avait de la toux. Il a été diagnostiqué puis admis d’urgence en salle d’isolement à Souillac. Des examens médicaux préliminaires ont été effectués sur lui pour savoir s’il est atteint de la peste pulmonaire mais les résultats se sont révélés négatifs. Néanmoins, il a subi des examens sanguins pour voir s’il présente des symptômes d’autres maladies comme le chikungunya, la malaria, la dengue, entre autres. Nous attendons toujours les résultats pour savoir de quoi il souffre exactement », avance un responsable du ministère de la Santé.

À Madagascar, le bilan de l’épidémie de peste s’alourdit. Selon le ministère malgache de la Santé publique, 878 cas ont été enregistrés ces deux derniers mois. Parmi, les trois quarts environ sont des cas de peste pulmonaire. À ce jour, le nombre de victimes de la peste pulmonaire s’élève à environ 80, dont 31 à Antananarivo. Une campagne de sensibilisation a été lancée à cet effet dans la capitale malgache. Parallèlement, les autorités continuent à désinfecter et désinsectiser des quartiers insalubres, des bus ainsi que les marchés.

Par ailleurs, selon la presse malgache, la Grande île bénéficie du soutien de la France, qui a envoyé deux médecins urgentistes et une infirmière pour la mise en place d’un SAMU, spécialement dédiée à la peste, à Antananarivo.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) continue de surveiller la situation de près et maintient l’épidémie au niveau 2. Selon elle, le risque de propagation est « modéré » au niveau régional, plus précisément dans les îles avoisinantes.

PESTE À MADAGASCAR—Diocèse anglican: Une collecte pour l’envoi de masques de protection

L’évêque de Maurice, qui se rend régulièrement dans la Grande île, exprime sa profonde tristesse face à la situation des Malgaches ces derniers temps en raison de l'épidémie de peste. « Je suis en contact permanent avec les évêques à Madagascar. C’est une situation déprimante qui demande un élan de solidarité », a estimé en fin de semaine Mgr Ian Ernest.

« Selon les informations qui me parviennent, il y a un désarroi dans certaines régions et nous n’avons pas le droit d’être indifférents », dit Mgr Ernest, avant de lancer un appel à la solidarité des Mauriciens envers la population malgache. « Dans cette région de l’océan Indien, nous devons nous soutenir les uns les autres », insiste le chef de la communion anglicane. Ce soutien envers les Malgaches, explique Mgr Ernest, peut se faire « à travers la prière ou en participant à une collecte », en vue de l’achat de masques de protection, lesquels seront ensuite envoyés à Madagascar. C’est ainsi que dans une communication spéciale aux fidèles anglicans le week-end dernier, l’évêque de Maurice a fait état de la décision du diocèse anglican en faveur des Malgaches. « Les quêtes de dimanche dernier dans nos paroisses seront utilisées pour l’achat de masques de protection. Les écoles sont fermées et nous voulons envoyer des masques dans un premier temps pour les enfants. Si des Mauriciens veulent apporter une contribution financière à l’achat de ces masques, ils sont les bienvenus », a-t-il lancé. Les personnes souhaitant faire un don en ce sens peuvent contacter le diocèse anglican à Vacoas.