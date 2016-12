PESTES VÉGÉTALES ET MALADIES ANIMALES : L’intensification des échanges avec des pays tiers rend nos frontières perméables

Deux alertes majeures ont secoué, cette année, le secteur agricole mauricien: une nouvelle infestation causée par la mouche des fruits orientale et la survenue de la fièvre aphteuse. Alors que pour des impératifs économiques, Maurice ouvre de plus en plus ses frontières à des pays tiers, celles-ci deviennent de moins en moins étanches avec des risques accrus d’introduction de nouvelles pestes végétales et de maladies animales.

Tout comme la fièvre aphteuse, la mouche des fruits orientale — Bactrocera dorsalis — qui a ressurgi à l’Est du pays en début d’année après une première apparition à l’Ouest au mois d’octobre 2015 que l’on pensait sous contrôle a bien dû être réintroduite dans l’île. Maurice, en fait, était longtemps prémunie des ravages de cette terrible peste végétale jusqu’à ce qu’elle soit, pour la première fois, introduite dans l’île il y a vingt ans.

Originaire de pays d’Asie tels l’Inde, le Pakistan, la Malaisie ou la Thaïlande, la mouche des fruits orientale qui a, entre-temps, élu domicile plus près de nous à Madagascar et aux Comores, a pour particularité de s’attaquer tant aux fruits du verger qu’à ceux du potager, contrairement à d’autres mouches qui étaient déjà présentes sur notre sol.

Selon des spécialistes, son introduction plutôt récente chez nous s’expliquerait par le flux de plus en plus croissant de voyageurs arrivant à Maurice, de même que par des marchandises qui sont débarquées. Ainsi, il n’aurait suffi, par exemple, qu’un seul voyageur débarque à Plaisance avec un fruit contaminé acheté ailleurs et qu’il s’en débarrasse en le jetant dans la nature pour que la petite bête se reproduise à la vitesse grand V et infeste nos fruits locaux.

Si bien qu’en début d’année, on avait pu craindre le pire en ayant, surtout, en tête les prochaines récoltes de fruits d’été en fin d’année. Compte tenu de la relative bonne récolte de letchis, notamment en ce mois de décembre, une fois encore, fort heureusement, le pire a, semble-t-il, pu être évité. Entre-temps, grâce à l’aide généreuse de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) ; le ministère de l’Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire a fait l’acquisition d’un irradiateur.

Cet équipement de haute technologie vise à irradier des mouches mâles en laboratoire avant qu’elles ne soient lâchées dans la nature pour s’accoupler avec des femelles et, ainsi, les rendre stériles. Mais parallèlement à la science nucléaire, le remède devrait aussi passer par une gestion agro-écologique de ces mouches. La Commission de l’océan Indien (COI) travaille, d’ailleurs, sur un plan à ce niveau.

Science nucléaire et gestion

agro-écologique

Eric Mangar, agronome et animateur du Mouvement pour l’autosuffisance alimentaire (MAA) explique, sous ce rapport, qu’il est connu que les plantes génétiquement améliorées sont réputées moins résistantes à la mouches des fruits. Prenant comme exemple les différentes variétés de goyaves, l’agronome souligne comment la goyave de Chine, qui pousse à l’état sauvage, est autrement plus résistante aux pestes végétales, dont la mouche, des fruits que les variétés améliorées de goyaves.

Eric Mangar explique que la surutilisation de pesticides, notamment dans certains vergers, a, avec le temps, occasionné un débalancement écologique. Outre de tuer des pestes, les pesticides ont, en effet, fini par tuer aussi des prédateurs naturels des mouches de fruits, tels les guêpes, les coccinelles et autres insectes.

Le plan stratégique quinquennal 2015/2019 du ministère fait provision pour, entre autres, un renforcement des services d’entomologie et du système de veille phytosanitaire en vue de prévenir de nouveaux risques d’introduction de pestes végétales. Rien que ces dix dernières années, le ministère reconnaît, lui-même, qu’en dépit des mesures de contrôle existantes, pas moins de 30 nouvelles pestes végétales (14 insectes nuisibles et 16 maladies végétales) ont été introduites.

Comme dans le cas de la mouche des fruits orientale, la survenue de la fièvre aphteuse à Maurice et à Rodrigues au courant de l’année est tout aussi l’une des conséquences malheureuses de la libéralisation du commerce mondial dans le cadre de la mondialisation économique. Ce n’est nul autre que le directeur général de la FAO, le Dr Jose Graziano da Silva qui l’a, lui-même, souligné lors de sa visite chez nous début septembre.

Il convient, certes, de laisser au Fact Finding Committee (FFC) d’établir clairement par quel moyen précis cette maladie animale a atteint nos côtes et celles de Rodrigues. Mais, de manière générale, outre de pouvoir se transmettre d’une bête infectée encore vivante à une autre, des spécialistes soulignent que le virus de cette virulente maladie animale est capable de supporter une température descendant à -70°.

Et les animaux de compagnie ?

“Net food importer”, Maurice importe, on le sait, outre du bétail sur pattes, de la viande frigorifiée. En sus de poser un réel problème de traçabilité en cas de pépin, il semblerait que le service public ne dispose pas de moyens de laboratoire nécessaires pour un contrôle systématique sur des échantillons de viande frigorifiée destinée à la consommation qui arrive au pays.

Mais les dangers d’introduction de maladies animales ne s’arrêtent pas qu’aux seuls animaux de ferme destinés à la consommation et à leurs dérivés industriels. Ils guettent aussi les animaux de compagnie. A ce titre, il est permis de s’interroger sur le contrôle qui est exercé sur l’introduction, entre autres, dans l’île de tortues, d’iguanes et autres poissons et oiseaux exotiques. Sans parler des rats et autres rongeurs venus, parfois, de l’autre bout du monde à bord des navires.

Il est encore heureux pour nous, qu’à ce jour, aucune maladie animale bien plus dangereuse pour la santé humaine à l’instar de la grippe aviaire ou de l’encéphalopathie spongiforme bovine (maladie de la vache folle) n’ait été introduite dans l’île. Il ne faudrait pas, pour autant, que l’on se voile la face en ignorant les risques réels de l’introduction éventuelle de l’une ou l’autre maladie animale gravement nuisible à la santé humaine.

En matière de santé végétale, Maurice peut, quand même, s’enorgueillir d’avoir pu, à ce jour, se prémunir efficacement contre l’introduction du tristement célèbre ver blanc dont on connaît la capacité de nuisance, notamment pour la canne à sucre. Un succès à mettre au crédit d’une stricte surveillance phytosanitaire au port et à l’aéroport.

Alors que les échanges entre pays s’intensifient dans le cadre de la mondialisation économique, les frontières deviennent, parallèlement, de moins en moins étanches. C’est dans ce contexte qu’un renforcement conséquent de la veille sanitaire et phytosanitaire au port et à l’aéroport —y compris à Rodrigues — est devenu un enjeu majeur.

Aussi, sans préjuger des recommandations du FFC institué pour faire la lumière sur les facteurs ayant occasionné la survenue de la pandémie de la fièvre aphteuse à Maurice et à Rodrigues, il est fort à parier que cet aspect de la question retiendra l’attention du comité.