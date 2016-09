PÉTANQUE – CHAMPIONNATS DOUBLETTES DAMES: Pamela Wong et Francesse Cangy-Teycheney retiennent leur titre

Et de trois pour la paire Pamela Wong et Francesse Cangy-Teycheney. Dimanche dernier au boulodrome de Les Salines, elles ont été sacrées championnes de Maurice pour la troisième fois de suite en venant à bout, en finale, du tandem Nathalie Pierre-Cornet/Lucette Sarah (13-9), qui n'a pas démérité pour autant.

La couronne n'était pas gagnée d'avance. Il a fallu attendre la cinquième et dernière manche pour voir Pamela Wong et Francesse Cangy-Teycheney être sacrées. En effet, la course au titre fut très serrée. D'ailleurs, arrivée à la quatrième manche, les deux équipes finalistes étaient à égalité de points, soit 57. Pour se démarquer lors de l'ultime épreuve, il fallait se surpasser. Le duo Wong-Techeney, bien qu'elles aient mal débutées le championnat 2016, avait toujours les yeux rivés sur le titre. Même en la finale où le score était de parité (9-9), elles y ont toujours cru.

Selon Pamela Wong, les entraînements et surtout sa complicité avec sa partenaire sont à l'origine de leur succès. « Nous nous sommes entraînés trois semaines durant pour ce rendez-vous. On devait bien nous préparer car on savait d'avance que la joute finale allait être serrée. Cependant, nous étions quand même assez confiantes. Notre moral de fer, notre expérience et surtout le lien qui nous unit ma coéquipière et moi, nous ont aidés à triompher », fait-elle ressortir.

Une victoire qui les place ainsi en haut du classement final avec 75 points au compteur, suivi de près par l'équipe composée de Nathalie Pierre Cornet et de Lucette Sarah avec 69 points. Cindy Lellah et Natacha Naugon complètent le tiercé avec 60 points. Fortes de leur triomphe, les championnes 2016 en plus des nombreux prix, elles ont gagné le droit de représenter Maurice aux Championnats du monde de pétanque (doublette) qui se tiendra en avril prochain en Belgique.

CHAMPIONNATS TRIPLETTES HOMMES: 264 boulistes en action aujourd'hui

Le boulodrome de Les Salines sera envahi par plus de 200 boulistes venus des neuf districts de Maurice (Grand-Port, Moka, Pamplemousses, Port-Louis, Quatre-Bornes, Rivière du Rempart, Savanne, Rivière Noire, Flacq) et quelques villes comme Quatre-Bornes, Rose-Hill, Vacoas et Curepipe) à l'occasion de la phase qualificative de la Major League qui se tient aujourd'hui. 88 triplettes sont en lice mais seulement les 16 meilleures équipes seront qualifiées pour disputer le titre de champion de Maurice, à Souillac le 23 octobre prochain. Quant aux 72 triplettes restantes, elles prendront part au tournoi de consolation, à savoir la Premier League, ce 9 octobre au Quorum de Rose-Hill.

Les résultats :

Finale : Pamela Wong/Francesse Cangy-Teycheney b. Nathalie Pierre-Cornet/Lucette Sarah 13-9.

Demi-finale 1 : Pamela Wong/Francesse Cangy-Teycheney b. Simla Seebah/ Odile Falzara 13- 5.

Demi-finale 2 : Nathalie Pierre-Cornet/Lucette Sarah b. Zareen Kurreembokus/ Indrawtee Deehoo 13- 5.

Le classement final :

1. Pamela Wong/Francesse Cangy-Teycheney 75 pts

2. Nathalie Pierre-Cornet/Lucette Sarah 69 pts

3. Cindy Leelah/Natacha Naugon 60 pts

4. Simla Seebah/Odile Falzara 57 pts

5. Marjorie Leuthier/Marjorie Savanian 42 pts

6. Marie-Claude Rangloll/Stella Beema 42 pts

7. Badee Ralsamy/Sangeeta Chamroo 33 pts

8. Presyka Cite/Kavita Poorun 30 pts