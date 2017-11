PÉTANQUE - MONDIAUX DAMES 2017 : Maurice en quête d’exploit en Chine

Énorme défi pour les Mauriciennes. Pamela Wong, Francesse Teycheney-Cangy, Nathalie Cornet et Sarah Lucette représentent le pays aux 16es Championnats du monde féminins de pétanque qui démarrent aujourd'hui à Kaihua, province de Zhejiang en Chine. Leur objectif : être sur le podium.

Elles ont quitté le pays lundi en compagnie de Rajkoomar Radhakrishansing, président de l’Association pétanque de l’île Maurice (APIM), comme chef de délégation. Wong, Cornet et Lucette seront engagées dans la compétition triplette, alors que Teycheney-Cangy sera en lice en tir de précision. Au total, 43 équipes féminines participeront à ces mondiaux. Parmi les favoris, l’Espagne, championne en titre, la France et la Belgique, entre autres, sur le plan européen. En ce qui concerne les pays d’Asie, bien évidemment, il y a le pays hôte, la Chine, mais aussi la Thaïlande, vice-championne de la dernière édition. Côté africain, Madagascar reste numéro 1. Puis il y a la Tunisie, l’Algérie et le Maroc. De sacrés clients pour la sélection nationale féminine.

Pamela Wong, la plus expérimentée du quarté, qui en est à ses troisièmes mondiaux, tout comme Francesse Cangy-Teycheney, estime qu’elles iront pour faire le meilleur résultat possible. « Nous nous sommes préparées mentalement. Au fil du temps, nous avons acquis de l’expérience au niveau international. Le président lui-même, ainsi que Christian Mirete nous ont aussi aidées dans notre préparation. Être dans les huit premières serait déjà une très belle performance », fait-elle ressortir.

L’APIM s’est réuni vendredi au stade George V à Curepipe pour une remise symbolique des billets d’avion ainsi que des tenues vestimentaires parrainées par la marque Naveo.

Neuf Mauriciens à La Réunion

Le quadricolore sera aussi représenté à La Réunion au 30e Tournoi international océan Indien de pétanque, qui se tiendra du 15 au 19 novembre. Cet événement est organisé par le Club Pétanque la Saint-Pierroise et la Ville de Saint-Pierre. La délégation mauricienne est composée de Nathacha Naugon, Sylvie Agathe, Zareen Kurrembokus, Salim Sookharry, Parvez Khodabaccus, Ayoob Timol, Stephano Sylvio, Kamlesh Dawkee et Sunil Sumoreeah. Ils auront comme chef de mission Thondrayen Sandregassin.

Claude Azéma pour former les arbitres

Le président de la Fédération internationale pétanque, Claude Azéma, sera à Maurice bientôt pour la formation des arbitres. Le séminaire est prévu à Souillac au restaurent le Batelage et sera d’une durée de trois jours. Tous les membres de l’APIM, arbitres, dirigeants et boulistes sont conviés à cette formation.