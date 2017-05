Petit excès, GRANDES conséquences

Les excès de vitesse ne sont pas seulement une histoire d’amende. Ils peuvent conduire à la disqualification du permis de conduire et à une peine d’emprisonnement. Tout conducteur est tenu de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de la limite prescrite par la loi, de l’état de la route, des zones dangereuses et des obstacles prévisibles. Il serait inutile de prétendre que vous n’avez pas fait exprès de dépasser la vitesse autorisée : en matière de contraventions, seuls les faits comptent, pas les intentions.

Le nouveau barème d’amende pour les excès de vitesse : Rs 1 000 pour tout excès ne dépassant pas 15 km/h, Rs 1 500 pour tout excès de plus de 15 km/h, mais moins de 25 km/h et Rs 2 500 pour tout excès de plus de 25 km/h.

L’élément clé à retenir pour les automobilistes est que la disqualification du permis de conduire interviendra après avoir commis six délits figurant sur la liste des 11 infractions du First Schedule de la Road Traffic Act pendant une période de deux ans. L’excès de vitesse figure d’ailleurs sur cette liste.

En cas de mort d’homme ou de blessure, le conducteur sera poursuivi pour blessure involontaire ou homicide involontaire. Pour que ce délit soit constitué, il faut que la conduite de l’automobiliste à l’origine de l’homicide puisse être qualifiée de « dangereuse ». La conduite dangereuse est définie par la loi comme étant soit d’un niveau très inférieur à celle d’un conducteur compétent et prudent, soit susceptible d’être considérée comme manifestement dangereuse par n’importe quel conducteur compétent et prudent. Conduire vite dans des circonstances inappropriées est considéré comme conduite dangereuse. Un conducteur trouvé coupable pour conduite dangereuse est passible d’une peine d’emprisonnement dépendant du degré de négligence de la part du conducteur.