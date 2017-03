PETIT-VERGER - BLESSÉE PAR UNE PORTE PRÈS DE SON ÉCOLE : Une fillette de neuf ans admise à l'hôpital

Mahesree Bissessur, âgée de 9 ans et habitant St-Pierre, a été admise hier à l'hôpital Jeetoo après avoir été blessée par une porte en aluminium, tombée sur elle et sa petite camarade, Shamia, alors que les fillettes se tenaient à proximité de l'entrée de l'école primaire de Petit-Verger. Son état de santé est jugé stable. Quant à son amie, elle a pu rentrer chez elle, à L'Agrément, Saint-Pierre.

Heman Bissessur, le père de la jeune victime, a appris la nouvelle alors qu'il travaillait dans sa boutique. « Son amie et elle attendaient une proche, qui était supposée venir déposer un livre, lorsque l'accident s'est produit », explique-t-il. Si le père de la fillette ne cache pas sa colère, il explique ne pas en vouloir à la direction de l'école, « mais à la compagnie qui a construit et a mis en place cette porte ». Il poursuit : « J'ai appris que cette porte avait été fixée à cet endroit deux mois auparavant. Je vais réclamer une enquête pour savoir qui a décroché le contrat, le coût des travaux et qui prendra la responsabilité de l'accident. »

Même réaction du côté du ministère de l'Education. Un haut cadre du ministère, questionné par le Mauricien hier après-midi, explique : « C'est inadmissible que les élèves ne soient pas à l'abri dans une école alors qu'au ministère, on investit pour plus de sécurité dans nos établissements. Le fabricant de cette porte en aluminium ou d'autres personnes concernées devront prendre leurs responsabilités. Nous suivons de près l'évolution de l'enquête. » Et de promettre que « les coupables seront sévèrement punis ».