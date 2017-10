PETITE-RIVIÈRE - CE 28 OCTOBRE : Dub Track Reggae Seggae Festival

Un concert Jaminn se tiendra à Petite-Rivière aujourd'hui de 18h à 3h du matin, et ce à l'initiative de Jahmayka Roots & Spirit & Soul Production. Les deux artistes Jahmayka et Stevie parlent du premier festival Dub Track, qu'ils espèrent fera déplacer plus de 1 000 personnes. Selon Jahmayka, ce concert, connu sous l'appellation de Dub Track Reggae Seggae Festival, réunira notamment Tian, Bruno Raya, Ras Tico, Ras Mayul, Small Axe, Ras Nininn et Kool Kreal, Chalice Dub Lion, Blakazi heritage, Cindia Brinda, Darriana Roots Level, Kool Jah et Yenla. Les billets pour le concert sont en vente à Rs 300 sur le Rezo Otayo. Pour les couples, le prix est de Rs 500 et de Rs 150 pour les étudiants.