PETITES ENTREPRISES: Le noni aromatisé et en capsule bientôt

Pour ceux qui ne peuvent boire du jus de noni concentré à cause de son goût particulier, Bharat Ramruttun, Managing Director de Nonico Co Ltd, proposera dans le courant de l’année un jus aromatisé ainsi que du noni en forme de capsules.

Lancé en 2008, le jus de noni, fabriqué à partir de la plante du même nom (et de son nom scientifique Mondia citrifolia L), qu’on trouve un peu partout à Maurice, s’est bien installé sur le marché local. « Il a un grand potentiel d’expansion et je compte miser là-dessus en augmentant ma production de jus, d’abord, et ensuite, en fabriquant un jus aromatisé et des capsules de noni », déclare M. Ramruttun.

C’est en 2008, après deux ans de démarches, que l’entreprise Nonico Co Ltd a vu le jour, d’abord à Montagne-Blanche pour s’installer ensuite à Montagne-Longue, avec ses bureaux situés maintenant à Terre-Rouge. « L’idée m’est venue de la part d’un proche qui a vu et goûté ce produit à l’étranger. Puisque la plante pousse un peu partout dans les cours, je me suis dit pourquoi ne pas essayer de produire du jus avec son fruit car le seul usage qu’on faisait de cette plante était un cataplasme de ses feuilles pour soigner les blessures. Avec le fruit, on ne faisait rien. Certaines personnes pensaient même que ce fruit ne pouvait pas être consommé. C’était comme du poison pour elles », raconte-t-il, avant d’ajouter : « Au contraire, le jus de noni possède des vertus médicinales. C’est un complément alimentaire qui aide dans la prévention du diabète et de l’obésité, ralentit la progression du cancer – je précise qu’il ne guérit pas cette maladie. Il est aussi bon contre les douleurs et les problèmes cardiaques. C’est aussi un antidouleur et beaucoup de Mauriciens le prennent pour cette raison. » C’est ce qui l’a influencé davantage dans sa démarche de produire du jus de noni. Sans oublier que la plante est connue à l’étranger et qu’on y fait du jus avec son fruit.

Nonico Co Ltd a ainsi vu le jour en 2008 après les tests nécessaires. Mais il n’y avait pas assez de fruits car les gens abattaient les plantes de noni qui poussaient dans leurs cours dès qu’ils avaient besoin d’espace. « Nous avons ainsi mis en place de petits vergers, éparpillés en plusieurs endroits, après avoir acheté des plantes chez le FAREI et dans le privé. Nous cherchons actuellement des terrains pour en cultiver davantage. Nos premières plantes ont commencé à donner leurs fruits après quelques années », fait-il ressortir. L’entreprise emploie trois personnes en permanence et une dizaine d’autres lors de la production.

La fabrication de jus à partir des fruits de noni est très différente de celle d’autres fruits. « Le fruit est récolté et conservé pendant plusieurs mois dans des tonneaux, parfois pendant une année, pour qu’il développe les bienfaits qu’on attend de lui, avant d’en extraire le jus. Le jus peut être conservé pendant deux à trois ans. Il est 100 % naturel, il ne contient ni eau ajoutée, ni produit chimique, ni sucre ». C’est du jus concentré qu’on ne peut consommer comme les autres jus « mais à raison d’un petit verre par jour ». « On n’apaise pas sa soif avec le jus de noni car c’est un complément alimentaire ». Notre interlocuteur ajoute que le jus est fabriqué trois fois l’an à raison de 3 000 logements de 250, 500 et 1 000 ml par an. L’entreprise a besoin de 10 à 12 kg de fruits pour pouvoir fabriquer un litre de jus.

Produit à 100 % mauricien, le jus de noni n’est disponible que sur les rayons pharmaceutiques et dans les supermarchés Winners. M. Ramruttun explique : « Je vise une clientèle spécifique. Ce n’est pas évident pour tout le monde d’acheter deux logements de ce produit à Rs 1 500 par mois. C’est pour cette raison que je ne l’expose pas partout dans le pays. D’ailleurs, ça m’a pris beaucoup de temps pour convaincre les supermarchés de vendre mon produit ». Cependant, il souhaite bien avoir plus de parts de marché car, estime-t-il, le produit a un bon potentiel d’expansion sur le marché local. Il pourrait en fabriquer entre 10 000 et 12 000 logements par an si la demande suit. Pour l’instant, Nonico Co Ltd se concentre sur le marché local mais souhaiterait en exporter également, ne serait-ce que vers La Réunion. Mais vu les exigences strictes de certification de l’Union européenne, « nous ne pouvons le faire pour l’instant ».