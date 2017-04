PÉTITION AVAAZ—PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE: APPEL INTERNATIONAL CONTRE MARINE LE PEN et le FASCISME

L’élection présidentielle en France constitue un enjeu majeur non seulement pour la France elle-même, mais pour la communauté internationale, parce que l’arrivée de Marine Le Pen et de l’extrême droite fasciste au pouvoir changera de manière dramatique les relations internationales. Elle détruira l’Europe et sera une menace sur la vie des personnes d’origines étrangères sur le territoire français.

Il est évident que le Monde est en train de basculer vers le nationalisme xénophobe, raciste et obscurantiste. L’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche et le Brexit au Royaume-Uni ont donné une nouvelle impulsion à cette Internationale Fasciste qui ronge les démocraties parlementaires. Partout dans l’Union européenne le fascisme et l’extrême droite gagnent du terrain et partout dans le monde les extrêmes sont aux portes du pouvoir, quand ils n’y sont pas déjà comme les Poutine, Trump, Duterte, Erdogan, Orban, Assad, Jong Un, Daech et les autres. Ils massacrent leurs peuples, stigmatisent les minorités, érigent des murs, limitent les libertés, détruisent les avancées sociales conquises de haute lutte sur plus d’un siècle et instiguent les violences politiques contre les minorités qu’ils accusent de tous les maux. Ils professent le repli identitaire, ce qui dans le même temps laisse aux dictatures partout dans le monde le champ libre. Déjà certains dirigeants autocrates se sont réjouis de l’élection de Trump.

Si l’Histoire ne se répète pas, il est quand même possible de dresser un parallèle inquiétant avec les années d’entre les deux Guerres Mondiales et la situation actuelle. Aux élections de novembre 1932 en Allemagne le Parti Nazi recueillait 32,1% des suffrages, un recul important par rapport aux précédentes élections. Le 30 janvier 1933 Adolf Hitler prête serment comme Chancelier du Reich. Nous connaissons la suite. Nul ne pourra prétendre qu’il ignorait le projet politique raciste, protectionniste, isolationniste, mortifère et liberticide de Marine Le Pen. Nul ne pourra plaider l’innocence.

La dédiabolisation n’est qu’un discours de communication politique pour cacher la nature profondément passéiste, fasciste, raciste et xénophobe du Front National. Il n’est même plus question de droite ou de gauche, mais d’un combat pour survivre ou mourir. Avec les divisions à droite et à gauche, et l’abstention c’est un boulevard qui s’ouvre devant Marine Le Pen et le fascisme. S’abstenir, c’est la victoire de l’Extrême Droite. Il faut battre Marine Le Pen dès le premier tour. N’importe qui sera mieux pour la France et le Monde que Marine Le Pen et le Front National. De plus, il ne faut pas se mentir, l’industrie allemande a collaboré avec le pouvoir nazi. Les entreprises et l’industrie françaises collaboreront avec Marine Le Pen et le Front national.

Le projet de Marine Le Pen n’apporte rien de nouveau, elle est pour le conservatisme économique basé sur des concepts archaïques. Pour relancer l’économie et la création d’emplois, elle préconise de déporter massivement les personnes d’origines étrangères et le rapatriement des entreprises françaises délocalisées pour répondre aux besoins du marché intérieur, sauf évidemment les multinationales qui pillent les ressources naturelles des pays où elles sont implantées. Sur le plan international, elle prône l’enfermement et l’isolement de la France. Sa stratégie pour le commerce international est centrée sur un raisonnement essentiellement mercantile de défense des intérêts économiques français sans prendre en compte la situation intérieure des pays partenaires, en regard des conditions de travail, de vie et des Droits Humains. Elle professe la non-ingérence, mais le parc militaro-industriel continuera d’alimenter les guerres et les dictatures. Autrement dit, ce sera le retour du néo-colonialisme et le soutien tacite aux autocrates.

NOUS, Peuples et Citoyens du Monde, Démocrates et Républicains qui aspirons à la Liberté, à la Tolérance, à un Monde ouvert, avons aujourd’hui le Devoir Absolu de nous lever, de faire ECHEC à MARINE LE PEN et mettre un frein aux extrêmes de nos pays.

Je ne suis personne, juste une Voix Inconnue sur un caillou au milieu de l’océan Indien, qui vous appelle, loin de tous les grands centres de décisions du Monde, parce que j’ai Conscience du Drame qui nous guette. À chaque fois qu’un Être est blessé, torturé, humilié, emprisonné, assassiné à cause de son opinion politique, de sa religion, de sa couleur de peau, de son orientation sexuelle, c’est moi, c’est mon Humanité qu’on blesse, torture, humilie, emprisonne et assassine.

Je vous demande, je vous en conjure, je vous supplie, pas pour moi, pas pour Vous, mais pour la France et pour le Monde, signez cette pétition, diffusez-la le plus largement possible, pas qu’en France ou en Europe, mais partout dans le Monde. Battre Marine Le Pen est « LE » Devoir pour la Victoire de la Liberté contre le Fascisme. Arrêtez les tergiversations. Le Temps joue contre nous. Mettez de côté vos querelles, vos egos, votre ras-le-bol des élites politiques et faites un acte que l’Histoire retiendra en votant contre Marine Le Pen.

Maurice, océan Indien

Ce 5 avril 2017

