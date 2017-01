PHANUEL LÉVÊQUE, MANAGING DIRECTOR ROTOURCO (TOURISME) : « Travailler pour le bien-être de chaque Rodriguais »

Phanuel Lévêque, Managing Director de Rotourco, est une figure incontournable dans le chef-lieu Port-Mathurin, et dans tout Rodrigues. Depuis des générations, cette enseigne fait partie du décor du tourisme dans l’île. Jeune entrepreneur n’ayant pas froid aux yeux, il se dit convaincu de l’avenir de Rodrigues tout en réclamant des mesures en vue d’améliorer le produit touristique de l’île. Son mantra : ne décevoir en aucune façon le visiteur. Il appelle de tous ses vœux chaque Rodriguais à se retrousser les manches pour se mettre au travail dans l’intérêt de la communauté, une fois que les clameurs électorales se seront tues.

De par vos activités professionnelles, vous êtes régulièrement en contact avec des visiteurs étrangers et, parfois, ceux qui reviennent visiter l’île. Quel regard jettent-ils sur l’évolution à Rodrigues au cours de ces dernières années ?

Il y a un constat indéniable. Des efforts ont été faits sur le plan environnemental. L’interdiction de l’utilisation des sacs en plastique constitue en elle-même un quantum leap en matière de préservation de l’environnement. Je dois dire que tout un chacun à Rodrigues a apporté sa pierre à cet édifice, car les Rodriguais sont de plus en plus conscients que toute dégradation de l’environnement ne sera qu’à leur détriment. Le visiteur étranger, qu’il soit à sa première visite ou après plusieurs, concède ce fait.

Des efforts non négligeables au niveau des investissements dans l’infrastructure routière ont été consentis par l’Administration régionale de Rodrigues. D’autres trouveront peut-être à redire, mais il y a progrès avec notamment la construction de routes pour désenclaver des régions. Toutefois, là où le bât blesse est sur le plan de l’aménagement spatial. Il faut le dire, les constructions dans les morcellements laissent à désirer. Un déficit dans la planification urbaine ou encore dans l’esthétisme architectural se fait amplement sentir. Si des efforts sont faits pour embellir ces constructions, Rodrigues sera encore plus agréable pour vivre.

Puisqu’on parle des problèmes qui entravent le développement dans l’île, comment occulter la situation de l’eau ? Une fourniture d’eau adéquate aux ménages et qui soutiendrait les activités économiques de Rodrigues est une condition sine qua non. Un véritable challenge pour les décideurs politiques si l’on veut passer à un palier supérieur. Je sais que la solution, qui passe nécessairement par la privatisation du secteur de l’eau, suscitera des protestations. Mais, je crois que l’on n’y échappera pas. D’autre part, il est aussi impérieux que le gouvernement régional mette en place une formule pour encourager chaque ménage rodriguais à disposer d’un réservoir destiné au captage d’eau de pluie. Ce qui allégera le fardeau sur le réseau d’adduction d’eau dans l’île.

Du côté du secteur touristique, en tant qu’opérateur, que préconisez-vous comme mesures car le tourisme a le potentiel de porter l’économie de l’île ? La performance semble encourageante, n’est-ce pas ?

Les données sur les arrivées des visiteurs témoignent de la vitalité de ce secteur. Les progrès sont tangibles car le tourisme progresse. Il y a une condition majeure à respecter, à savoir qu’il ne faut à aucun prix décevoir le visiteur. Le produit touristique de Rodrigues doit être authentique. Cette authenticité assure à ce secteur d’activité un développement durable. Le rêve du voyageur en se déplaçant à Rodrigues ne doit en aucune manière se transformer en cauchemar.

De notre part, nous faisons abstraction du négatif. Nous adoptons une approche positive en identifiant les poches d’investissement pour progresser. Au risque de surprendre, je dirai que notre avenir dépend de Dieu. La meilleure façon de réussir, c’est d’être créatif et d’éviter de copier les autres. Il faut savoir faire la différence pour réussir.

Depuis le début de l’année, la campagne pour les élections régionales bat son plein à Rodrigues. Vous n’échappez pas à cette ambiance et à ces effets…

C’est vrai. Les élections ne laissent personne indifférent. Pour moi, les élections représentent la décision de l’avenir du peuple. Ce qui constitue donc un élément vital. Le plus important reste qu’après la campagne électorale, après le scrutin et après la proclamation des résultats, Rodrigues devra être en mesure de travailler ensemble pour le bien-être de tout un chacun, tout en gardant la spécificité de l’île. Qu’importe notre couleur ou nos convictions politiques, nous sommes condamnés à vitre ensemble, l’un à côté de l’autre dans nou zoli zil Rodrigues.

Que constitue pour vous l’enjeu de cette joute électorale ?

Pour moi, les élections servent à donner à tout un chacun la chance de contribuer au développement de l’île. N’est-ce pas du choc des idées que jaillit la lumière ?

Comment devrait être, à votre avis, le lendemain des élections régionales dans l’île ?

Notre souhait c’est que nous puissions travailler ensemble dans le respect et la discipline que nos parents nous ont légués. Vivre en harmonie sur cette île merveilleuse que Dieu nous a donnée. À quoi sert-il de développer l’île en l’absence de paix et de bonne entente au sein de la population ? À quoi sert-il d’avoir tout le confort du monde si on ne vit pas dans la paix et le respect ?

Si nous voulons que cette île progresse économiquement, il ne faut pas ignorer pourquoi les touristes parcourent une aussi longue distance pour venir ici. Dans le monde, il y a des destinations touristiques qui peuvent faire de l’ombre à Rodrigues. En tout cas, c’est si peu dire. Nous avons une grande responsabilité à assumer car si nous optons pour le mauvais modèle de développement, les gens ne viendront plus chez nous. Que ferons-nous alors ?