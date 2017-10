PHARMACIENS : Ébauche du Code of Practice sur un ton « consensuel »

Après avoir exprimé certaines réserves ces derniers temps sur l'ébauche du Code of Practice préparé par le Pharmacy Council, les pharmaciens y seraient plutôt favorables. Feizal Elyhee, président de cet organisme de contrôle de la profession, se dit satisfait des résultats des discussions avec les associations de pharmaciens du privé et du public sur ce document. « Le Code of Practice est en bonne voie et nous sommes prêts avec le final draft », dit-il.

Un Code of Practice pour les pharmaciens figure dans la loi, d'où la détermination du premier board of Pharmacy Council à mettre en pratique cette clause légale. « On finalise le “final draft” de ce Code of Practice cette semaine et le document doit être visé par le parquet. Ensuite nous le rendrons officiel », explique Feizal Elyhee. Selon ce dernier, les craintes exprimées par des représentants des associations de pharmaciens par rapport à certaines clauses de ce code « ont été dissipées » à la suite des explications. « Nous avons eu des consultations avec les associations de pharmaciens du gouvernement et du privé et ces discussions ont permis de clarifier certaines choses. Dans l'ensemble, il y a consensus », affirme ainsi le président du Pharmacy Council. « Nous prévoyons une dernière réunion avec les représentants des pharmaciens avant d'envoyer le “final draft” au parquet », ajoute-t-il.

La Pharmaceutical Association of Mauritius (regroupement des pharmacies du privé), dit son vice-président, est favorable à un Code of Practice pour la profession. « Tout comme il y a un Code of Practice pour les médecins, il en faut un pour les pharmaciens. La profession ne peut exercer sans garde-fou, sinon ce sera l'anarchie dans ce secteur de la santé. Ce Code of Practice qu'on attend est dans l'intérêt de la profession et de celui des patients. C'est une pratique en vigueur ailleurs », poursuit Arshad Saroar.

Par ailleurs, le ton est à l'apaisement en ce qu'il s'agit des nouveaux critères pour l'octroi de nouveaux permis d'opération pour les pharmacies. La Pharmaceutical Association of Mauritius attend justement une réunion prévue avec le ministre de la Santé pour discuter de ces nouveaux critères. « Le ministre n'a pas dit non à notre demande pour une réunion, mais il a un agenda bien rempli en ce moment. Dès qu'il sera libre, il nous rencontrera », continue le vice-président de la Pharmaceutical Association of Mauritius. Arshad Saroar précise que son association « ne conteste pas » l'idée de “guidelines” pour l'octroi de permis, mais qu'elle n'est pas d'accord avec certains aspects. « Auparavant, il n'y avait pas de “guidelines” et nous apprécions cette démarche du ministère d'en proposer un. Mais nous pensons qu'il y a quelques ajustements à apporter pour que ces nouveaux critères soient acceptés par tous les partenaires du secteur pharmaceutique. Nous avons déjà envoyé nos propositions au ministère et c'est pour cette raison que nous voulons rencontrer le ministre », dit-il.

Par ailleurs, la profession des pharmaciens, comme celle de la profession médicale, a un attrait particulier pour les jeunes Mauriciens. Au début de l'année, on dénombrait 496 Registered Pharmacists dans le pays et, selon les autorités, une vingtaine de nouveaux diplômés arrivent sur le marché du travail chaque année.