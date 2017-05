PHARMACIES—NOUVELLE RÉGLEMENTATION EN PRÉPARATION: Une National Medicine Regulatory Authority pour remplacer le Pharmacy Board

Depuis la récente saisie d’un stock de psychotropes dans une pharmacie de Grand-Baie par l’ADSU, des pharmaciens demandent aux autorités de faire diligence avec le projet d’une révision totale de la loi. Les discussions ont abouti à la proposition de la mise en place d'une National Medicine Regulatory Authority. Celle-ci sera responsable de toutes les questions se rapportant au fonctionnement des pharmacies, à l’exception de celles concernant l’enregistrement des pharmaciens.

Dans les milieux pharmaceutiques, que ce soit dans le privé ou public, des professionnels confient au Mauricien qu’ils sont en faveur d’une refonte totale de la loi. « Il est temps de dépoussiérer la Pharmacy Act et de disposer d'une législation qui tienne compte des nouvelles réalités », indiquent nos interlocuteurs. Dans l’éventualité d’une National Medicine Regulatory Authority Act, la Pharmacy Act 1983 serait alors abrogée. Et exit aussi par là même le Pharmacy Board. « Il est devenu nécessaire de restructurer et de moderniser le système de contrôle des pharmacies et des médicaments. Le Pharmacy Board n’est pas exempt de critiques », fait remarquer un pharmacien comptant une longue carrière. La National Medicine Regulatory Authority prendrait alors le relais du Pharmacy Board.

Le point saillant de la nouvelle législation en préparation concerne le permis d’ouverture de nouvelle pharmacie. Ainsi, à l’avenir, tout nouveau permis sera octroyé uniquement aux pharmaciens enregistrés auprès du Pharmacy Council. Les futurs détenteurs de ce permis devraient être soit propriétaire ou actionnaire majoritaire de la nouvelle pharmacie. Alors que, pour l'heure, un propriétaire de pharmacie n'est pas forcément pharmacien mais est tenu, selon la loi, d'avoir un pharmacien accrédité sur place pendant les heures d'ouverture de son officine. Une disposition qui n'est pas respectée dans un grand nombre de pharmacies.

Les partisans de cette nouvelle mesure sont de ce fait convaincus que les autorités auront un meilleur contrôle sur les activités des pharmacies. « Les futurs propriétaires seront redevables envers le Pharmacy Council et envers la National Medicine Regulatory Authority. S'ils commettent un délit, ils seront alors sanctionnés par le Pharmacy Council et risquent de perdre leur permis de pharmacie », expliquent des professionnels en pharmacie.

Mettre fin aux « bad practices »

Des personnes proches du dossier National Medicine Regulatory Authority affirment que les propositions figurant dans l’ébauche du projet de loi s’inscrivent dans les bonnes pratiques internationales. « L’objectif de la nouvelle législation est de mettre fin aux “bad practices” dans le secteur pharmaceutique. Nous n’inventons rien. Ce que nous proposons existe dans les pays européens, africains et dans ceux de la SADC », soutient une source du ministère. Celle-ci ajoute que le “Draft” du projet de loi a été visé par des experts de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) l’an dernier.

Les stakeholders du secteur pharmaceutique adhèrent-ils au projet de création d’une National Medicine Regulatory Authority et aux autres propositions de la loi ? « Il y a eu des discussions avec les associations de pharmaciens et, en général, le ton est positif et il y a consensus là-dessus », entend-on du côté du ministère. Des pharmaciens du privé disent qu’ils sont « au courant qu’une nouvelle loi est en préparation », mais soulignent qu’ils « en ont très peu de détails » et déplorent le manque de communication à ce sujet. « Nous ne sommes pas contre le renforcement de la loi, mais la communication fait défaut. Nous aurions aimé faire part aux autorités de nos suggestions avant que le projet de loi ne soit présenté à l'Assemblée nationale », regrette un vieux routier de la profession.

JEUNES PHARMACIENS: Aucun nouveau permis octroyé depuis 20 mois

Ils sont environ une trentaine de jeunes pharmaciens dûment enregistrés auprès des autorités et qui veulent se mettre à leur propre compte. Faut-il encore qu’ils obtiennent le permis obligatoire pour démarrer leur business. Or, depuis octobre 2015, le Pharmacy Board – département du ministère de la Santé qui octroie le permis – ne prend aucune demande. Encouragés par des aînés de la profession, ils dénoncent l’indifférence des autorités face à leur désir de « commencer notre carrière ».

L’incertitude quant à l’obtention ou non d’une licence de pharmacie commence à irriter les demandeurs et leurs proches, ainsi que des aînés de la profession. « J’ai besoin de commencer ma carrière professionnelle, mais il n’y a pas de place pour moi, ni dans les pharmacies privées ni dans le secteur public », témoigne un jeune pharmacien sur un ton amer. « Après mûres réflexions, je me suis dit que je vais lancer ma pharmacie. Toutefois, j’attends depuis une année que le Pharmacy Board veuille bien considérer ma demande pour un permis », ajoute-t-il. Ce dernier avait commencé des démarches pour trouver un emplacement afin de travailler, mais il a dû mettre son projet en veilleuse. Le manque d’explications des autorités sur leur refus de considérer les nouvelles demandes de permis ajoute au mécontentement et à la frustration. « C’est l’indifférence totale et c’est révoltant », poursuit ce jeune homme.

Selon certaines sources au ministère de la Santé, la décision de ne pas considérer pour l’heure les nouvelles demandes de permis aurait un lien avec la préparation d’une nouvelle législation pour le contrôle des pharmacies. On sait que le ministère est préoccupé par le nombre grandissant de pharmacie –400 “retail points” et 25 “whole salers” actuellement. Est-ce que cette décision de ne pas octroyer de permis serait en lien avec cette inquiétude du ministère ? Pour l'heure, personne ne souhaite s'aventurer à affirmer ou infirmer cet argument.

L'Union of Pharmacists (syndicat des pharmaciens du privé) dénonce toutefois le peu de considération envers les jeunes. « Ne pénalisez pas les jeunes pharmaciens ! Venez au plus vite avec la nouvelle législation s'il y en a une en préparation », lance Siddick Khodabocus, président de cette union, en direction des autorités. Ce dernier pointe du doigt « l’attitude de deux poids, deux mesures » du ministère de la Santé concernant l’octroi de permis. « D’un côté, le ministère donne rapidement son autorisation à certains gros importateurs de médicaments à acheter des pharmacies dans le “retail”, et de l’autre, il met un frein au désir des jeunes à démarrer leur carrière dans leur propre pharmacie en ne leur donnant pas le permis nécessaire. Enough is enough ! » s’insurge le président de l’Union of Pharmacists

Pour leur part, d’autres pharmaciens, dans le public et le privé, suggèrent aux autorités de venir « avec des mesures temporaires pour l’octroi de permis » en attendant que la nouvelle législation soit présentée et débattue à l'Assemblée nationale. « Ce gel de permis de pharmacie d’une manière prolongée n’est pas correct et c’est un souci. C’est injuste envers les jeunes professionnels. Le gouvernement encourage les jeunes à créer leur propre entreprise pour contrecarrer le problème de chômage, mais la manière de faire du ministère de la Santé ne tend pas dans cette direction. Que le ministère trouve une mesure temporaire pour l’octroi de ces permis ! » souhaite un professionnel du service public.

GRAND-BAIE-Saisie de psychotropes: Un « Pharmacy Technician » du ministère concerné

L’identité de la personne arrêtée en début de semaine dans une pharmacie à Grand-Baie, après la découverte d’une bonne quantité de psychotropes dans son commerce par l’ADSU, suscite beaucoup de commentaires dans le secteur hospitalier. En effet, cette personne, qui est toujours en détention, est un Pharmacy Technician (nouvelle désignation pour Pharmacy Dispenser) travaillant dans le service public, ayant été affecté avant son arrestation à l’hôpital de Flacq. Certes, il se trouvait dans cette pharmacie privée en dehors de ses heures normales de travail, mais le type et la quantité de produits saisis par l’ADSU ainsi que ses liens de parenté avec la propriétaire de ladite pharmacie soulèvent de nombreuses interrogations parmi ses collègues et au sein du ministère.