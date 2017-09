PHARMACIES - OCTROI DE NOUVEAUX PERMIS : Des pharmaciens contre les nouveaux critères

« One pharmacy for 2 000 inhabitants, and a minimum distance of 200 meters (linear) between two pharmacies », dit le ministère de la Santé

« Les pharmacies pousseront comme des champignons », craint la Pharmaceutical Association of Mauritius, qui s’apprête à faire part officiellement de ses réserves au ministère

Les critères additionnels communiqués vendredi dernier par le ministère de la Santé concernant l’octroi de permis pour l’ouverture de nouvelles pharmacies donnent lieu au mécontentement parmi les pharmaciens. Toutefois, les opinions divergent au sein de la profession. La Pharmaceutical Association of Mauritius n’est pas d’accord avec le critère « une pharmacie pour 2 000 habitants », soulignant que l’OMS recommande « une pharmacie pour 4 500 habitants ». « Pour une population de 1,3 million d’habitants, nous aurons alors 650 pharmacies dans le pays. C’est trop », estime cette association qui se préparait à envoyer une lettre aujourd’hui au ministère pour faire part de ses propositions.

Le ministère avait gelé depuis octobre 2015 les demandes de permis d’opérations en raison, dit-il, de la préparation de nouveaux règlements visant un meilleur contrôle des activités des pharmacies. Le ministère a finalement informé la population dans un communiqué émis la semaine dernière que « the following criteria have been included in the guidelines for the opening of retail pharmacies : (i) One pharmacy for 2000 inhabitants, and (ii) a minimum distance of 200 meters (linear) between two pharmacies ».

« Le ministère a pris plus d’une année pour donner seulement deux lignes sur un nouveau critère et qui en outre donne lieu à un certain mécontentement. Nous sommes déçus », réagit Arshad Saroar, vice-président de la PAM. « On s’attendait à ce que le ministère opère une refonte totale de la loi pour un meilleur contrôle de la vente des médicaments et des pharmacies », poursuit Arshad Saroar, en soulignant que cette association de professionnels avait soumis l’an dernier ses propositions aux autorités dans cette direction. La PAM est d’opinion que tout nouveau permis devrait être octroyé uniquement aux pharmaciens enregistrés auprès du Pharmacy Council. Les futurs détenteurs de ce permis pourraient être soit propriétaire, soit actionnaire majoritaire dans la nouvelle pharmacie. La PAM n’est pas d’accord non plus que les importateurs de médicaments opèrent aussi des « retail outlets » en soutenant que cette pratique est une « unfair competition envers les retail pharmacies ». La PAM propose aussi que la superficie des « retail pharmacies » ne soit pas inférieure à 40 m2. La PAM estime que le critère de « 200m linear » prête à confusion, soutenant que le ministère aurait dû plutôt parler de « périmètre de 200m ». « Nous allons envoyer à nouveau nos propositions au ministère dans la lettre dans laquelle nous faisons part de notre désapprobation des nouveaux critères », indique le vice-président de la PAM.

Valeur du jour, il y a environ 350 pharmacies commerciales dans le pays. « Pour une population de 1,3 million de personnes on peut avoir jusqu’à un maximum de 400 pharmacies. Or d’après le nouveau critère du ministère, on pourra à l’avenir avoir 650 pharmacies. C’est un nombre excessif », affirme la PAM. « Nous pensons qu’une pharmacie pour 4 000 personnes est raisonnable », ajoute cette association.

D’autres pharmaciens qui contestent eux aussi les nouveaux critères du ministère émettent en revanche une opinion divergente de celle de la PAM. Ils sont contre l’imposition d’une limite du nombre de pharmacies. « On a la nette impression que le gouvernement veut protéger certains propriétaires de pharmacies ainsi que des grosses boîtes engagées dans le retail », disent ces protestataires. « Soit on veut encourager le libre entrepreneuriat, soit on ne le veut pas. Tout le monde devrait avoir les mêmes chances », disent-ils. « Si le gouvernement accordait des subventions aux pharmacies comme c’est le cas dans certains pays, on comprendrait alors sa décision de fixer des critères pour l’ouverture d’une pharmacie commerciale, mais tel n’est pas le cas à Maurice ».

Selon nos informations, plusieurs jeunes pharmaciens en attente d’un permis depuis une année auraient déjà fait des réservations pour des espaces commerciaux dans les centres-villes mais ils devraient abandonner leur projet maintenant en raison du nouveau critère concernant la distance entre deux pharmacies. « Dans le centre des villes une distance de 50-100 mètres entre deux pharmacies est raisonnable. Le nouveau règlement est injuste envers ceux qui avaient déjà déposé leur demande de permis », disent des professionnels.