PHARMACY COUNCIL : Enfin les fonds nécessaires pour démarrer

Le Board du Pharmacy Council retrouve le sourire avec une rentrée d’argent imminente, qui devrait lui permettre de démarrer enfin ses activités. Outre une somme d’environ Rs 420 000, représentant les registration fees pour les médicaments, le Pharmacy Council obtiendra une subvention de Rs 500 000 du ministère de la Santé.

Depuis sa création en février 2016, le Pharmacy Council était en panne faute de budget adéquat ainsi que de personnel administratif et de la logistique nécessaire. Cette situation a embarrassé et agacé les membres du Board qui, entre-temps, ont entrepris un travail de réflexion sur la mise en application de la loi régissant le fonctionnement du Pharmacy Council. La priorité pour le board est le recrutement d’un minimum de personnel administratif incluant un Registrar, considéré comme le principal maillon dans le fonctionnement du conseil. Selon nos renseignements, le Pharmacy Council n’a pas reçu un grand nombre de candidatures pour ce poste clé, proposé sur une base contractuelle. L’exercice d’entrevue se tient au cours de cette semaine et le nom du premier Registrar du Pharmacy Council sera connu probablement vers la fin de cette semaine ou au plus tard au début de la semaine prochaine. Les salaires du Registrar basés sur les recommandations du PRB s’élèvent à environ Rs 50 000.