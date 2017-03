PHASING-OUT DE LA PREVOCATIONAL EDUCATION—PROGRAMME D’ÉTUDES UNIFORMES : profondes inquiétudes sur l’adaptation des « low-achievers »

À moins d’une année de l’entrée en vigueur de la réforme du secondaire, l’annonce de la fin de la filière Prevocationnal Education provoque bien des remous. Profs et chefs d’établissements s’interrogent sur le sort des élèves qui n’auront pas obtenu le Primary School Achievement Certificate. « Les “low-achievers” auront des difficultés à entrer dans ce programme d’études même sur une période de quatre ans », clament-ils.

L’après-Prevoc donne lieu à des discussions en cette fin de trimestre sur deux points spécifiques : le programme d’études uniforme et l’avenir professionnel du personnel enseignant. Il y a d'abord ceux qui ont été impliqués ces dernières années directement dans le déroulement des cours du Prevoc, que ce soit au niveau du ministère ou dans les écoles. Ceux-là sont unanimes à dire que le curriculum pour le National Certificate of Education « est trop chargé et le niveau trop élevé » pour les élèves en difficultés d’apprentissage.

« Le cursus du Prevoc est déjà basique et pourtant un grand nombre d’entre eux n’arrivent pas à assimiler certains concepts dans plusieurs disciplines malgré la bonne volonté des enseignants, qui font preuve de créativité dans la manière d’enseigner », affirme le recteur d’un grand collège privé. « Vous pouvez imaginer ce que cela va donner comme résultat avec un programme d’études comprenant neuf matières principales et plusieurs “non-core subjects”… » poursuit ce chef d’établissement sur un ton pessimiste.

« Le curriculum de Visual Arts, dont j’ai pris connaissance la semaine dernière, n’est pas adapté au niveau des élèves qui sont faibles, et je sais de quoi je parle, commente pour sa part un enseignant du Prevoc. Je crains fort que le cursus de ce National Education Certificate ne décourage les “low achievers” à venir à l’école et les exclue complètement du système. »

La Governement Secondary School Teachers Union (GSSTU) a évoqué les éventuelles difficultés que rencontreront des “low achievers” par rapport à ce programme d’études lors d’une réunion avec le ministre de l’Éducation avant-hier. « Les décideurs ne doivent pas ignorer le fait que certains enfants éprouvent des difficultés à suivre le rythme de travail du “main stream”. Ces enfants doivent rester dans le système national mais avec un programme d’études adapté à leurs besoins et à leur niveau. Nous avons suggéré à la ministre d’élaborer un autre cursus pour eux et qu’ils prennent part à un examen national après trois ans d’études », soutien Vikash Ramdhonee, président de ce syndicat.

Selon ce dernier, Leela Devi Dookun leur a annoncé ce jour-là l’intention du ministère de solliciter l’aide des experts étrangers pour la mise en pratique du Nine-Year Schooling. La situation des “low-achievers” au secondaire devrait alors être discutée auprès d'eux. Au sein du Mauritius Institute of Éducation, qui a élaboré le programme d’études, les avis semblent divisés. Certains officiers sont d’accords avec les observations émanant des écoles concernant la faible performance des apprenants du Prevoc, mais aussi celle d’un nombre grandissant d’élèves se trouvant dans le “main stream”.

Quid des tâches du personnel ?

L’absence d’informations sur les futures tâches du personnel du Prevoc est également source de préoccupations. Soulignons qu’il y a un millier d’enseignants dans ce secteur. « On est complètement dans le flou… On ne sait toujours pas ce qu’on va faire. À chaque fois qu’on pose la question au recteur ou aux officiers du ministère, on a la même réponse : “pa kone, bizin atann” », témoigne une enseignante des Plaines-Wilhems. Des chefs d’établissements voudraient être eux aussi fixés sur cette question au plus tôt afin de planifier la prochaine année scolaire. « Nous sommes dans le noir, car n'ayant reçu aucune communication du ministère jusqu’ici sur le travail que feront nos profs du Prevoc. En revanche, il y a des rumeurs selon lesquelles certains d’entre eux seront transférés dans les centres du MITD et qu’un petit groupe restera au collège pour les besoins de “l’extended stream” », relate un recteur d’un collège situé dans le nord.

Selon les statistiques officielles, le “teaching staff” de la filière Prevoc comprenait l’an dernier 1 005 personnes, dont 612 femmes. La grande majorité d’entre eux ont des qualifications universitaires, sont détenteurs soit d’une licence (Degree) soit d’un Diploma, et quelques-uns entreprennent des études pour l’obtention d’un Masters. Sans compter que durant ces 15 dernières années, depuis l’introduction du Prevoc, ils ont bénéficié régulièrement d’une formation spécifique dispensée par le MIE et le ministère de l’Éducation pour travailler auprès de cette catégorie d’apprenants et en sont devenus des “spécialistes teachers”.

Inquiétude et incompréhension règnent donc parmi ces profs depuis la présentation officielle du nouveau curriculum pour le secondaire il y a quelques semaines. La ministre de l’Éducation avait annoncé que les classes de l’Extended stream (remédiation pour les “low achievers”) seront confiées aux profs du “main stream” (Form I à VI). Ces derniers, selon le ministère, recevront d'ailleurs la formation nécessaire pour assumer ces nouvelles responsabilités. « Les enseignants du Prevoc disposent des compétences et du savoir-faire requis pour travailler dans ces classes avec les “low-achievers”. Pourquoi confier cette responsabilité à d’autres personnes ? » se demandent plusieurs responsables de collèges.

D'autres actions syndicales envisagées

Pour leur part, les enseignants du “main stream” ne sont pas très enthousiastes pour prendre en charge cet “extended stream”. La Government Secondary School Teachers Union est montée au créneau durant la semaine écoulée pour exprimer les réserves de ses membres sur cette décision, menaçant d’avoir recours à d’autres actions syndicales si le ministère maintenait sa position. La sortie virulente mercredi dernier de ce syndicat sur certains aspects de la réforme a obligé la ministre et ses proches collaborateurs à rencontrer le lendemain les dirigeants de la GSSTU pour écouter leurs doléances. Les profs du secondaire d’État, affirme ce syndicat, sont disposés à « donner un coup de main » pour les classes de remédiation « as and when required ». Mais pas question, ont-ils clairement fait comprendre au ministère, d’avoir des « periods » dans leur emploi du temps pour l’extended stream. Selon le président de la GSSTU, le ministère leur a déclaré que ce sont les profs du Prevoc qui travailleront dans l’extended stream. Cependant, Leela Devi Dookun a souhaité une collaboration du “main stream”.

« Nous avons informé la ministre que nous ne sommes pas contre le principe d’une interaction du personnel travaillant dans les deux “streams”. Les collègues travaillant dans “l’extended stream” pourront solliciter l’aide des profs du “main stream” lorsqu’ils rencontreront des difficultés avec leurs élèves sur certains “topics” bien précis. Mais pas question d’avoir des periodes fixes pour enseigner dans “l’extended stream” », explique Vikash Ramdhonee au sujet des conclusions dans les discussions avec le ministère jeudi dernier.

Le ministère de l’Éducation a-t-il fait marche arrière face à la pression syndicale ? En tout cas, cette décision sera une des principales informations que la direction de GSSTU communiquera à ses membres lors de son assemblée générale annuelle prévue aujourd’hui.

Le ministère parfaitement au courant du niveau très faible

Le ministère de l’Éducation est parfaitement au courant du niveau très faible des élèves du Prevoc en “literacy & numeracy” ainsi que dans certaines disciplines requérant des travaux pratiques. Pour cause : les chefs d’établissements et des profs l’ont régulièrement alerté sur cette situation depuis 15 ans. D'autant qu'il existe aussi des rapports dans les tiroirs du ministère à ce sujet.

D’après un de ces documents, sur un total de 1 900 jeunes qui étaient arrivés à la fin de quatre années de formation en 2014, un millier d’entre eux n’avait pas réussi à décrocher le Certificate of Prevocational Education. Un rapport plus récent, en date de 2016, préparé par la Prevocational Unit du ministère, donne les conclusions d’un “screening exercise”. Les élèves du Prevoc « have been found to display poor functional literacy and numeracy skills ». Selon le rapport, ces élèves « are unable to cope with language skills and the medium of instruction. They suffer from learning disorders, developmental and intellectual delays ».

GILBERTE CHUNG (SEDEC) : « Tout le monde sera “on board” dans nos écoles »

« Nous rassurons le personnel enseignant de nos écoles et particulièrement nos profs du Prevoc, quelle que soit la structure mise en place dans le cadre de la réforme, que tout le monde sera “on board” et tous auront leur place en tant qu’éducateurs. » C'est ce qu’affirme Gilberte Chung, Executive Director du Service diocésain d’éducation catholique.

Les chiffres du Prevoc

Un total de 114 collèges offrait à la fin mars 2016 des classes en Prevocational Éducation, soit 107 à Maurice et sept à Rodrigues. Mais à Maurice, il y avait 9 311 élèves (6 127 garçons et 3 184 filles) répartis dans 67 collèges privés subventionnés et 40 collèges d'État. Toutefois, la majorité d'entre eux, soit 7 114, était absorbée dans le privé, le secondaire d'État ayant accueilli seulement 2 197 élèves (22%).

Les 9 311 élèves du Prevoc se trouvaient dans les différents districts comme suit : 1 711 (Port-Louis) ; 937 (Pamplemousses) ; 788 (Rivière-du-Rempart); 885 (Flacq) ; 839 (Grand-Port) ; 657 (Savanne) ; 2 468 (Plaines-Wilhems) ; 453 (Moka) ; et 573 (Rivière-Noire).

ÉDUCATION: Examens de PSAC

L'évaluation pour le Primary School Achievement Certificate (PSAC) se tiendrait comme suit : le mardi 29 août 2017, sciences; le mercredi 30 août, histoire et géographie. L'évaluation de fin d'année aura lieu comme suit : le 24 octobre, français; le 25 octobre, anglais; le 26 octobre, langues asiatiques/arabe/kreol morisien; et le 27 octobre, mathématiques. Quelque 19 633 élèves participeraient aux examens du PSAC. Les résultats seraient annoncés vers le 12 décembre 2017. La réévaluation des matières essentielles pour les élèves éligibles se tiendra le jeudi 21 décembre et les résultats seront annoncés le 29 décembre.