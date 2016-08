PHÉNOMÈNE NATUREL : Une éclipse solaire visible à Maurice le 1er septembre

La 12e éclipse solaire du 21e siècle sera visible à Madagascar et d’autres parties de l’Afrique centrale le 1er septembre, durant plus de trois heures, soit de 12h27 à 15h44, avec un léger décalage pour Rodrigues et probablement les autres parties du territoire mauricien, notamment Agaléga et Saint-Brandon. À Maurice, le phénomène devra atteindre son apogée à 14h13 et 11 minutes après, à Rodrigues. Toutefois, La Réunion sera la plus gâtée avec le maximum de l’éclipse annulaire à 14h10 à Saint-Pierre.

Pour la plupart des Africains, ce sera une éclipse solaire partielle. Lors de cet événement, le disque du soleil sera éclipsé jusqu’à 90%, comme vu de Maurice. Cela est en effet un événement astronomique rare pour Maurice et Rodrigues.

Dans cette optique, la Mauritius Astronomical Society (MAS) et le Rajiv Gandhi Science Centre (RGSC) s’attellent aux derniers préparatifs en vue de permettre à un maximum de Mauriciens d’admirer ce spectacle de la nature. À titre d’exemple, le RGSC a passé des commandes de verres solaires des États-Unis en vue d’en distribuer aux écoles ayant fait la demande. Quelque 13000 verres seront octroyés aux écoles primaires et secondaires.

Le RSC met aussi en place tout un dispositif de filtered telescopes à Bell-Village pour accueillir les spécialistes aussi bien que le grand public, alors que la Mauritius Astronomical Society prend rendez-vous à côté du poste de police de Flic-en-Flac avec des filtered and motorized telescopes pendant toute la durée de l’éclipse.

La principale consigne demeure qu’en aucun cas l’éclipse solaire annulaire ne doit être observée à l’œil nu ou encore “with any unsuitably filtered binoculars or telescopes” car cela peut causer des dommages irréversibles aux yeux.

Croyances populaires

Les éclipses sont des phénomènes qui ont autrefois suscité beaucoup de curiosité, voire d’épouvante. Toutes les civilisations du monde possèdent dans leur patrimoine culturel leur lot de mythes et de légendes censés apporter une explication aux phénomènes célestes. Parmi ces derniers, les éclipses de de la lune et du soleil, par leur côté mystérieux et inquiétant, ont longtemps frappé l’imagination populaire.

Si aujourd’hui, le spectacle d’une éclipse est très apprécié du grand public, et les éclipses totales du soleil déplacent même des foules d’amateurs en un lieu donné, vu leur rareté et leur magnificence, cela n’a pas toujours été le cas puisque dans un lointain passé, les éclipses étaient particulièrement redoutées de nos ancêtres qui les interprétaient comme des signes de mauvais augure, voire de malédiction.

À Maurice, beaucoup attribuent le bec de lièvre à l’éclipse ou encore pensent qu’ils faut éviter de manipuler un couteau. La croyance populaire tend également à laisser penser que beaucoup s’adonnent à la sorcellerie pendant ce phénomène naturel.