PHILANTHROPIE : Le ministre Sinatambou lance la Princess Camilla of Bourbon Charitable Foundation

Le ministre de l’Environnement, des Urgences en cas de catastrophes naturelles et de la Beach Authority, Etienne Sinatambou, a lancé hier, à son bureau, la Princess Camilla of Bourbon Charitable Foundation, et ce en présence de la princesse Camilla de Bourbon-Deux-Siciles, duchesse de Castro, et de la directrice de l'Environnement, Dominique Ng, entre autres. Cette fondation a pour objectif, entre autres, de promouvoir la préservation de l'environnement et le développement durable.

« La Princess Camilla of Bourbon Charitable Foundation a pour objectif notamment la promotion des causes charitables, techniques ou éducatives, avec une attention particulière sur la protection de l'environnement, la promotion du développement durable et du développement scientifique dans les marchés émergents, principalement l'île Maurice », a déclaré la princesse Camilla de Bourbon-Deux-Siciles, duchesse de Castro, lors d'une rencontre avec la presse au siège du ministère de l'Environnement, Port-Louis, pour marquer le lancement de cette fondation.

« J'ai choisi d'implanter cette fondation à Maurice parce que je viens ici pour des vacances et pour les affaires depuis ces 20 dernières années », a expliqué la princesse. « Bien que Maurice soit éloignée de chez moi, en Europe, sa location stratégique, avec accès à l'Afrique, au Moyen-Orient, aux régions de l'Asie du Sud et de l'Est, m'a paru d'une importance fondamentale pour étendre le rayonnement de la fondation et avoir ainsi un plus grand impact dans l'accomplissement de ses objectifs », a-t-elle ajouté.

Avec le lancement de sa fondation, la princesse Camilla de Bourbon-Deux-Siciles, duchesse de Castro, a affirmé qu'elle vise à avoir un impact immédiat. « Le grand soutien que nous avons demandé et reçu de l’État mauricien pour faciliter les activités de notre fondation démontre de façon claire le sérieux de notre intention », a-t-elle dit. Elle a remercié dans ce contexte sir Anerood Jugnauth et Pravind Jugnauth, respectivement l'ancien et l'actuel Premier ministre, ainsi que le ministre de l'Environnement, des Urgences en cas de catastrophes naturelles et de la Beach Authority, Etienne Sinatambou, qui était à côté d'elle lors de cette conférence de presse. « Pouvoir travailler ainsi avec le gouvernement va nous permettre d'avoir un impact plus large et plus rapide pour promouvoir les objectifs de la fondation », a-t-elle ajouté.

Outre de travailler en collaboration avec le gouvernement mauricien sur les projets dans le domaine du développement durable et des projets environnementaux, la princesse a dit sa joie, en tant que présidente des Amis du centre scientifique de Monaco, de promouvoir une culture scientifique et technique parmi la nouvelle génération. « Dans cette optique, je suis heureuse d'annoncer que nous allons collaborer étroitement avec le bureau de la présidence de la République de Maurice dans ce domaine, à travers notamment cette initiative personnelle d'Ameenah Gurib-Fakim de lancer CARIE (Coalition for African Research, Innovation and Entrepreneurship, Ndlr), un programme de recherche et de développement en Afrique », s'est-elle encore félicitée. « Nous souhaitons pouvoir rapidement annoncer la concrétisation de nos projets et leurs réalisations parleront d'elles-mêmes ! » a-t-elle ajouté.

Le ministre Sinatambou a pour sa part dit espérer que la Princess Camilla of Bourbon Charitable Foundation utilisera Maurice comme tremplin pour promouvoir le développement durable et la recherche scientifique en Afrique. « Cette fondation opère d'un point de vue caritatif, mais dans l'intérêt général. Elle aura une dimension nationale – avec son siège social situé à Ébène –, une dimension régionale – qu'elle peut développer avec la Commission de l'océan Indien – et une dimension continentale et internationale, à travers ses activités en Afrique et à travers le monde, en Europe notamment », s'est-il réjoui.