PHILIPPE FRANÇOIS: Donner une seconde chance aux chevaux réformés

Parce qu’il ne supportait pas que les chevaux de courses soient achevés juste parce qu’ils ne sont plus performants, Philippe François, aujourd’hui âgé de 64 ans, et avant lui son père, a, durant de longues années, sauvé des centaines de chevaux, dit-il, de l’abandon, de la déchéance physique et de l’euthanasie. Son dessein est de valoriser et donner une seconde chance aux anciens coursiers à travers des activités équestres. À Ligne Berthaud, Vacoas, ce passionné des chevaux, ancien responsable d’un centre équestre, est connu comme un professionnel de la reconversion des coursiers. Il est toujours instructeur d’équitation et s’est même lancé dans la fabrication de calèches.

Tandis que nous revenons d’un reportage à Vacoas, empruntant la Ligne Berthaud, nous assistons à une scène inhabituelle, anachronique à souhait : deux hommes rentrant d’une promenade en calèche tirée par un beau poney noir prénommé Cupcake. Si, pour nous, cette scène constitue un véritable voyage dans le temps, pour les habitants de cette rue, elle semble courante.

C’est devant une charmante maison à étage de couleur beige devant laquelle sont placés deux trolleys qu’ils s’y arrêteront. C’est ici que vit Philippe François, grand passionné de chevaux et propriétaire de trois poneys et d’un cheval. Sans la moindre hésitation à notre demande, il nous invite gentiment à entrer afin de nous parler de sa passion et visiter les différents enclos.

Dans sa cour où traverse un canal, il dispose d’une petite piste pour ses équidés. « Mon fils a aménagé cette piste l’année dernière afin que les chevaux puissent s’y défouler, faire leur trot. Ils aiment aussi rouler dans la terre », dit-il. Un petit coin qui se mue au cours de la journée en mini-ferme pour ses poules, canards, dindes, une oie et des lapins. A voir cet exquis coin de terre, il ne fait aucun doute : Philippe François est un protecteur des animaux et de la nature.

Dans un grand espace à côté de sa maison, l’ancien responsable du centre équestre du Maritim a aménagé quatre boxes pour accueillir ses trois poneys Cupcake, Titeuf et Bonanza et Over the Ocean, un ex-coursier. Pour ses bêtes, cet homme dépense sans compter. « Je sais que mes chevaux consomment entre 14 à 20 livres de nourriture par jour, mais je ne peux pas vous dire combien cela me coûte par mois, car je ne compte pas », dit-il.

Chez Philippe François, il ne manque rien à l’équipement du cavalier : couvre-selle, harnais, casques, casaques sont suspendus à l’entrée des boxes. Ici, les équidés sont destinés au loisir. Et s’ils sont turbulents, la voix nette du propriétaire

et un petit coup de cravache sur le dos les incitent à l’obéissance ! Oh, un petit coup affectueux, pas ceux qui se pratiquent à la fin des courses !

Si trois des boxes sont occupées par poneys et cheval seulement, le quatrième est partagé avec un lapin. « Le poney s’est lié d’amitié avec le lapin. Ils aiment jouer ensemble », dit Philippe.

« Les chevaux sont euthanasiés quand ils ne servent plus à rien »

Ne disposant pas assez d’espace chez lui pour les faire travailler, ils les conduisent parfois dans des endroits retirés comme Grand-Bassin, lorsqu’ils ne vont pas au petit trot à Vacoas. « Nous sommes parfois en pleine rue avec des véhicules et piétons. Ils doivent s’acclimater avec les différents bruits. Donc, il est important qu’ils obéissent à la voix et qu’ils ne paniquent pas », explique Philippe François. Et lorsqu’ils ne travaillent pas, ils peuvent jouir d’une certaine liberté sur la petite piste dans sa cour, se rouler dans la terre.

En plus de ces équidés qu’il a achetés, durant toute sa vie Philippe a sauvé des centaines de chevaux de l’euthanasie et les a placés dans des centres équestres, leur offrant ainsi une seconde chance. « Nous avons accueilli au centre de nombreux chevaux réformés des courses. Vous savez, dans ce domaine, tout est une affaire d’argent. Les chevaux sont euthanasiés quand ils ne servent plus à rien, quand ils ne sont pas assez performants. Pour les propriétaires de chevaux, entretenir un cheval de course qui n’est pas rapide, coûte trop cher. Il est malheureusement évident que les entraîneurs ne gardent que leurs meilleurs éléments », dit-il. Une bonne centaine de chevaux ont ainsi pu être sauvés de l’euthanasie, ajoute-t-il.

De merveilleux compagnons

Philippe François aurait souhaité recueillir les animaux dont personne ne veut chez lui, mais il ne dispose pas assez de place. Pour lui, ces chevaux qui ont beaucoup donné méritent au moins autant d’amour et peuvent être de merveilleux compagnons. « Pour nous, ces chevaux retirés des courses, sont pour la plupart en bonne santé et peuvent convenir parfaitement comme chevaux de selle pour le loisir », dit-il.

Cependant, les chevaux sont aussi des êtres fragiles, et Philippe qui a de longues années d’expérience est intarissable sur cette race qu’il connaît sur le bout des doigts. Il soigne leurs petites blessures et les bichonne. Et même lorsqu’il y a plus grave: les coliques, par exemple, qui sont une des causes principales de mortalité chez eux. « Parfois, on se réveille à n’importe quelle heure de la nuit, à minuit, à 1 heure, et on emmène le cheval souffrant se promener. Comme je suis aussi un peu soigneur, je peux identifier les symptômes, et sais ce qu’il lui faut : trotter et le laisser se rouler s’il en a envie peuvent lui faire du bien. Le plus important c’est d’éviter qu’il s’endorme ».

Cette passion remonte à sa plus tendre enfance. Philippe François dit que dans les années 1960, certaines personnes se déplaçaient encore en charettes. Fils d’un fabricant de calèches et de charettes, il était en quelque sorte prédestiné à s’occuper des chevaux : « Mon père possédait plusieurs chevaux, dont des réformés de courses. Dès l’âge de 3 ans, je me suis lié avec la race équine et commencé à les monter. »

Puis il a commencé à fabriquer lui-même des charettes en 1982. « J’avais un ami qui avait une calèche et moi un cheval, et ensemble on a participé au Festival de la Mer, on a accueilli la Miss Mauritius de l’époque, Juliette Cuniah à Euréka, par exemple. »

Ainsi, aujourd’hui encore, ce fabricant de calèches propose, outre le mariage en calèche, des activités équestres pour le plus grand plaisir de nombreux cavaliers.