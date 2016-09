PHOENIX BEVERAGES LTD : Des investissements de Rs 1,3 Md en 2015/16

Le groupe Phoenix Beverages Ltd (PBL) annonce avoir fait des investissements totalisant Rs 1,3 milliard pendant l'année financière 2015/2016, dont Rs 838 millions pour l'acquisition de la société réunionnaise Edena SA et ses filiales, spécialisée dans le traitement et la mise en bouteille de l'eau de source et la production de boissons légères.

Le rachat d'Edena SA fait partie de la stratégie à multiples facettes élaborée par le groupe PBL et qui consiste en un développement soutenu des opérations et de la marque du groupe à Maurice et l'expansion de ses activités à l'île sœur. PBL procédera bientôt à la mise en route de sa nouvelle unité de production à Nouvelle-France, et qui lui permettra d'élargir son offre de boissons non gazeuses dans la région tout en se donnant les moyens de mitiger toute contrainte au niveau de ses activités manufacturières. De plus, conformément à sa stratégie de croissance régionale, le groupe est en train de procéder à l'exécution d'un plan de regroupement de toutes ses activités à La Réunion.

Pour ce qui est de ses résultats en 2015/2016, le groupe indique que le volume total de ses ventes a augmenté de 3,2%, comparativement à 2014/2015. Les revenus générés se sont chiffrés à Rs 5,5 milliards, contre environ Rs 5,1 milliards en 2014/2015. Les revenus avant paiement des intérêts et des impôts se sont élevés à Rs 445,3 millions, soit une progression de 12,3%. Quant aux bénéfices nets, ils ont été de l'ordre de Rs 350 millions, contre Rs 318 millions pour le précédent exercice financier. Sont inclus dans les profits de 2015/2016 un montant de Rs 13,6 millions représentant les bénéfices nets provenant d'Edena SA et de ses filiales enregistrés pendant la période 1er avril- 30 juin 2016.

Par ailleurs, la direction de PBL indique que les investissements totaux effectués sur les deux dernières années financières se sont chiffrés à Rs 1,8 milliard et que ce niveau d'investissement témoigne de l'engagement du groupe à offrir plus de valeurs aux actionnaires.