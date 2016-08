PHOENIX—CENTRE COMMERCIAL: Le nouveau Food Court opérationnel depuis hier

Le nouveau Food Court du centre commercial de Phoenix est opérationnel depuis hier après une fermeture de plusieurs semaines pour cause de rénovations. Les travaux ont nécessité des investissements de l’ordre de Rs 410 M.

À l’issue de la “soft opening” d’hier, sept opérateurs – à savoir Angel Berry, Habibi’z, KFC, Sen and Ken, Spice Kitchen, Subway et Taste of Asia – rejoindront les restaurants Happy Rajah, Mc Donald’s, Nando’s et Star Deg qui, eux, sont restés opérationnels pendant les travaux. Cette réouverture partielle fait suite à plusieurs mois de travaux de rénovations, entamés en février 2016 et qui s’achèveront d’ici la fin de l’année. D’autres ouvertures de magasins et restaurants sont également prévues. Les travaux de réaménagement et de rénovations ont débuté avec la phase 1 (ancienne fontaine) et 2 (l’espace ouvert de l’ancien Food Court), tandis que les quatre autres phases seront entamées au fur et à mesure.

« Nous voulons avant tout apporter une certaine fraîcheur et une meilleure disposition des catégories des boutiques. Au-delà des changements architecturaux, comme le Butterfly Canopy situé au niveau du Food Court, nous souhaitons apporter une certaine cohérence en harmonisant le design de tout le centre », explique Selvin Mootoosawmy, Centre Manager du Centre Commercial Phoenix, ajoutant : « Pour des questions pratiques, il nous semblait important de regrouper les locataires pour le confort de tous les consommateurs. Grâce à l’appui de nos locataires, qui nous accompagnent dans cette aventure, le projet est en bonne voie. »

Le centre commercial de Phoenix est l’un des premiers à avoir vu le jour à Maurice, où il a ouvert ses portes en 1994. Avec plus de 80 magasins, il accueille quelque 485 000 visiteurs chaque mois, hébergeant l'hypermarché Jumbo Score, un acteur majeur de la marque française Casino dans l’océan Indien.