Le Phoenix Mall célèbre Noël

À l'occasion des fêtes de Noël, le Phoenix Mall, à Phoenix, met les petits plats dans les grands. Des animations pour les enfants sont notamment proposées et, jusqu'au 31 décembre, des animations gratuites pour ravir petits et grands. Le 24 décembre sera marqué par un spectacle de clowns, le Yool Show, suivi d’un spectacle de magie. Le Père Noël sera évidemment sur place, le temps de photos avec les petits. En sus de quelques surprises, confectionnées par l’équipe du Phoenix Mall, les Mauriciens pourront aussi découvrir, le 29 décembre, le groupe Firehawks au Food Court pour un live musical. Enfin, le 30 décembre sera marqué par un spectacle cabaret haut en couleur avec des extraits de la comédie de Broadway se terminant en carnaval brésilien et Cirque du Soleil, avec la présence d'acrobates.