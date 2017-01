PHOENIX SHOPPING MALL: Tati ouvre officiellement son magasin

L’enseigne Tati, qui compte 140 magasins en France, est présente à Maurice depuis fin 2016, au Shopping Mall de Phœnix. L’ouverture officielle du magasin a eu lieu hier en présence d’Arnaud Boullé, Managing Director de Tati Maurice, Pascal Baloge, Master franchisé de Tati, et Fabien Baloge, Partner Tati Maurice.

Tati a ouvert ses portes le 30 novembre dernier, et hier a eu lieu l’inauguration officielle de ce nouveau magasin de 1 900 m2 au Shopping Mall de Phoenix. Connu pour ses bas prix, l’enseigne Tati propose un éventail de produits de cosmétique, vestimentaires et d’accessoires de maison. Le chiffre d’affaires enregistré pour le mois de décembre est au-delà des espérances de la direction, affirme celle-ci. « Depuis l’ouverture du magasin au Phœnix Mall, les Mauriciens sont venus en très grand nombre. Ainsi, nous avons eu 100 000 visiteurs et 34 000 tickets de caisse uniquement en décembre », indique Pascal Baloge.

Le magasin propose des vêtements pour toute la famille. La majorité des articles disponibles sont à moins de 10 euros et les nouvelles collections sont fréquentes. L’enseigne étendra ses services dans les mois à venir grâce à deux autres magasins dans le Nord et dans le Sud, qui seront identiques à celui de Phœnix, avec un espace beauté, mode et maison. D’autres plus petits magasins verront par la suite le jour dans d’autres régions.

« L’avantage de cette franchise, c’est que nous ne sommes pas obligés de faire de grands magasins. Nous avons comme projets de créer des petits Tati qui proposeront un seul univers, soit celui de la mode, de la beauté ou celui de la maison », indique Arnaud Boullé. À noter qu’une carte de fidélité permet d’avoir accès à des ventes privées, des promotions diverses, ainsi que des événements relatifs à la mode.

Tati est ouvert de lundi à jeudi de 9 h à 20 h, le vendredi et le samedi de 9 h à 22 h, les dimanches et jours fériés de 9 h à 19 h au Phoenix Mall. Le magasin compte pour l’heure 21 employés.