PHOENIXBEV : Ventes locales en hausse

Le groupe Phoenix Beverages Ltd a vu son volume total des ventes sur le marché local progresser de 3,7 % sur la période juillet-décembre 2016 comparativement à celui des six mois correspondants de 2015.

Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de près de Rs 3,4 milliards pour le second semestre de 2016 par rapport à Rs 2,9 milliards pour le semestre correspondant de 2015, soit une croissance de 16,4 %. Cette hausse, indique la direction dans son analyse des résultats semestriels publiés ce matin, est due en grande partie à l’apport d’Edena SA, sa filiale réunionnaise spécialisée dans l’embouteillage d’eau de source et la fabrication de boissons légères. Les revenus provenant d’Edena SA se chiffraient à Rs 324 millions.

Les profits du groupe PBL avant provision pour les frais financiers se sont élevés à Rs 335,8 millions contre Rs 296, 2 millions pour le second semestre de 2015. Les profits après-impôt ont atteint Rs 251,6 millions contre Rs 249,9 millions, le groupe ayant eu à faire face à des frais financiers accrus.

Selon la direction de l’entreprise, les effets combinés d’un niveau de profits plus élevés du côté de la compagnie et de la première consolidation des résultats d’Edena SA ont permis au groupe d’afficher une meilleure performance, cela malgré le fait que PBL a eu à encourir des frais de restructuration de l’ordre de Rs 10,4 millions concernant les opérations à l’île sœur. Quant à l’augmentation des frais financiers, elle est attribuable aux emprunts acquis pour le rachat d’Edena SA et aux investissements consentis dans la nouvelle unité de production se trouvant à Nouvelle-France.

La direction souligne que l’entreprise continue de mettre l’accent sur l’innovation au niveau des produits et le renforcement de ses marques. On se réjouit du lancement avec succès de la bouteille Crystal Twist et du Fuze Tea par l’usine de Nouvelle-France. Grâce aux facilités offertes par cette dernière, PBL compte développer davantage ses ventes locales et régionales.