PHOTOGRAPHIE -A PORT-LOUIS JUSQU'À SAMEDI : Mamade Kadreebux en mots et en images

L’écrivain photographe, le citoyen du monde, Mamade Kadreebux expose quinze de ses plus beaux clichés à partir de demain à la municipalité de Port-Louis, ce jusqu’à samedi midi. Pour lancer cet événement qui donne à voir la beauté du monde des pentes de l’Himalaya au désert d’Arabie, de la Terre de feu au cœur de l’Amazonie, des extraits des livres de ce globe-trotter philosophe seront lus à 13 heures à la salle du conseil, demain.

Intemporel, Mamade Kadreebux reste fidèle à sa parole et son engagement. Ce petit homme frêle, dont le corps se consume par la découverte du monde et des peuples qui l’habitent, a décidé malgré un âge avancé de reprendre son bâton de pèlerin, pour à nouveau porter son témoignage et son message. Établi à Berkeley en Californie, il conçoit cette nouvelle exposition et la lecture qui sera donnée demain à 13 heures, comme un geste de gratitude envers le pays qui l’a façonné et les amis qui l’ont soutenu durant toute une vie de voyage et de découverte dans les sites bouleversants de beauté. Une des quinze images qu’il accrochera demain aux cimaises du salon mairal, n’avait pu être exposée en Californie car elle était restée au pays natal. Prise au cœur de la forêt amazonienne sur les rives du Rio Branco, elle présente un ballet d’oiseaux majestueux qui l’a profondément marqué. Sur chacune des 10000 photographies qu’il a gardées de toute une vie de voyage et de pauvreté, ce chercheur d’absolu a des pensées à partager. Voilà pourquoi il publie depuis plusieurs années des ouvrages, dans lesquels il associe ces restitutions de ses expériences vécues à une longue méditation sur l’humanité, la beauté de la planète et les valeurs qui, seules, peuvent permettre à nos sociétés de sortir des ornières dans lesquelles elles sombrent inéluctablement. Porteur d’espoir et de conviction, Mamade Kadreebux entend réveiller les consciences, allumer des étincelles dans le cœur des individus, pour que chacun et tous s’accordent dans un élan pour triompher de l’absurdité et de la folie du monde en mettant fin au rétrécissement des relations entre les hommes. « Pour ne prendre que ces exemples, j’ai rencontré des gens magnifiques de toutes confessions et vécu des moments renversants dans des pays comme la Turquie, la Syrie ou l’Afghanistan, aujourd’hui ensanglantés. La jeunesse poursuit une course folle pour vivre et nous entrons dans une sorte de monde unidimensionnel, où les cœurs deviennent étroits. J’ai décidé d’exposer et de témoigner à nouveau pour une plus grande largesse d’esprit, pour inviter chacun à soigner son âme et l’ouvrir à la beauté universelle. » Mamade Kadreebux a publié dernièrement « See what is in the stars ».