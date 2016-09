À PIERREFONDS : L’ESSEC Business School lance son Global BBA

L’ESSEC Business School, acteur international majeur de la recherche et de l’enseignement en gestion, lance, ce mois-ci, son programme ESSEC Global BBA (Bachelor in business administration) sur le campus de Pierrefonds.

Le coup d’envoi de ce programme, créé en 1975, reconnu par l’État français et récemment accrédité par la Tertiary Education Commission, sera donné lundi par l’ESSEC Business School et le groupe Médine à l’hôtel Labourdonnais. Fruit d’une collaboration réussie avec le groupe Médine, le lancement de ce programme à Maurice s’inscrit dans le plan stratégique ESSEC 3i, présenté en 2014 et reposant sur trois axes majeurs : l’innovation, l’implication et l’internationalisation.

Après le Maroc, le Global BBA de l’ESSEC Business School s’ouvre aux Mauriciens, et plus largement aux étudiants des pays de l’océan Indien et d’Afrique. L’ESSEC Business School a été instituée à Maurice en 2012 avec des programmes de formation continue et son General Management Program, qui a accueilli près de 150 cadres dirigeants des grandes entreprises mauriciennes et africaines.

« Ce lancement à Maurice est une étape importante dans l’histoire de notre école. Fidèles à l’esprit pionnier qui nous anime, nous continuons à dépasser les frontières et à saisir de nouvelles opportunités de développement à l’international. Ce projet à Maurice s’articule avec l’ambition du groupe Médine. Il s’agit de se positionner comme un centre d’excellence en matière d’enseignement supérieur à Maurice. Nous sommes ravis d’y contribuer », a déclaré Jean-Michel Blanquer, directeur général de l’ESSEC Business School. Pour sa part, Thierry Sauzier, directeur général adjoint du groupe Médine, a souligné la place accordée aux formations d’excellence qui s’inscrivent dans une démarche de professionnalisation : « Notre association à l’ESSEC Business School est aujourd’hui un gage de l’importance que Médine accorde à l’enseignement supérieur de qualité, concrétisé à travers le projet ICSIA. » Un diplôme post-bac d’excellence en Management International, le Global BBA de l’ESSEC (Bachelor in Business Administration) est un programme post-bac sur quatre ans. Sélectif, dense et exigent, il prépare les étudiants au monde des affaires dans des environnements divers et complexes, à travers une solide formation académique portée par un corps professoral d’excellence, une expérience professionnelle intégrée de 10 à 16 mois et une immersion à l’international sur six mois au minimum.