Pillage au cimetière familial Le Tombeau

Le petit cimetière familial communément appelé “Le Tombeau”, situé à Trianon, a été ciblé par des pilleurs qui ne se privent pas pour enlever impunément les belles pierres de taille des tombes et caveaux se trouvant sur le lieu. Un lieu chargé d’histoire.

C’est la mémoire des illustres personnages qui ont vécu et qui ont été ensevelis en ce lieu que les pilleurs vandalisent en emportant les pierres tombales au Tombeau. Pourtant, c’est bien inscrit sur un des caveaux : PROTECTED BY LAW AS A NATIONAL MONUMENT. Des pilleurs sont aussi à l’œuvre du côté de Moulin à Poudre dont les belles pierres disparaissent à vue d’œil. (Voir Le Mauricien du samedi 11 mars 2017, pp. 20,21). Vivement l’intervention du National Heritage Fund et autres autorités concernées.