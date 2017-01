PLACEMENTS—GÉRÉ PAR AXYS INVESTMENT PARTNERS LTD—FONDS AXIOM : Stimuler l’épargne à long terme

Encourager le public mauricien à investir ou épargner différemment et intelligemment. C’est ce que visent les dirigeants d’AXYS Investment Partners Ltd (AIP), société promotrice d’AXIOM Equity Fund Ltd, un fonds commun de placement lancé il y a environ deux ans et demi et investissant exclusivement dans les actions cotées sur le marché boursier mauricien. AXIOM affiche déjà une performance au-dessus de l’indice de rendement total du marché officiel, le Semtri, réalisant en 2016 un retour sur investissement de 9,36 %.

Présentant ce matin lors d’une conférence de presse les principales caractéristiques et attraits d’AXIOM, les dirigeants d’AXYS Investment Partners Ltd ont surtout insisté sur la stimulation de l’épargne et de l’investissement à long terme. Constantin de Grivel, Managing Director, Loïc Bax de Keating, Investment Adviser, et Sanjay Goolab, Senior Fund Manager, ont soutenu que le lancement d’AXIOM en 2014 découlait d’une réflexion stratégique en vue de proposer une offre novatrice et adaptée aux besoins du marché local. AXIOM, ont-ils indiqué, se positionne comme une solution intégrée pour les personnes qui ont un besoin spécifique d’épargne ou d’investissement à long terme. Selon la direction d’AXYS Investment Partners Ltd, les plans d’investissement disponibles sous le fonds AXIOM sont flexibles et modulables et permettent aux Mauriciens « de profiter des opportunités de croissance qu’offrent des entreprises locales pour réaliser divers projets selon leurs besoins et aspirations ».

Les gestionnaires d’AXIOM proposent deux plans d’investissement : a) un plan d’épargne avec un minimum fixe de Rs 5 000 à investir chaque mois, mais à tout moment l’investisseur peut accroître son épargne en augmentant la souscription. « Flexible, ce plan permet à la personne d’investir le montant de son choix, mais aussi de récupérer tout ou en partie le capital dès qu’il en a besoin à la valeur liquidative du jour sous certaines conditions », précise-t-on du côté des promoteurs. Ces derniers font aussi ressortir que ce type de plan permet aux individus d’anticiper la réalisation des projets importants (achat d’une maison, étude d’un enfant et économies à la retraite, entre autres). Les gestionnaires du fonds conseilleront le client sur la meilleure formule possible ; b) un plan Lump Sum permettant à l’investisseur d’effectuer une contribution unique dès le départ. Comme dans le cas du plan d’épargne, le client peut consulter un simulateur disponible sur le site axiom.mu pour établir une estimation de sa contribution mensuelle en vue de réaliser un projet spécifique.

La direction d’AYXS Investment Parners Ltd s’enorgueillit de la bonne tenue du fonds d’AXIOM depuis sa création, observant que son taux de rendement, au 31 décembre 2016, a été supérieur à celui du Semtri par 12,24 %. Pour l’année 2016, le fonds en question a affiché un retour sur investissement de 9,36 %, taux qui, précise-t-on, est nettement plus élevé que celui obtenu, par exemple, sur un placement bancaire. « Cette honorable performance vient confirmer le choix de miser sur les entreprises mauriciennes cotées en Bourse », ajoutent les parties concernées. Les gestionnaires d’AXIOM ont également signalé qu’il n’y a pas de frais d’entrée dans le fonds ni de pénalité en cas de sortie du fonds. Les clients sont régulièrement informés, notamment à la fin de la semaine boursière, de la valeur nette des actifs du fonds. Une publication trimestrielle sur la performance du fonds est aussi disponible.

Pour ce qui est des valeurs constituant le portefeuille d’AXIOM, les informations disponibles indiquent qu’elles sont multisectorielles, mais les valeurs bancaires, hôtelières ainsi que les conglomérats seraient parmi les plus prisés.