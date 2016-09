PLAGES PUBLIQUES : Ne pas compromettre notre avenir commun

Plus de 16 arpents de plage publique déproclamés à St-Félix par ordre ministériel en date du 24 août 2016. Le public ne sait toujours pas quelle en est la raison exacte. Depuis novembre dernier, un quotidien avait fait état d’une information selon laquelle la construction d’un hôtel à St-Félix requerrait la déproclamation d’une plage publique. S’agirait-il de ces 16 arpents ? Si tel est le cas, c’est extrêmement grave. Il est plus que temps d’élaborer une politique et un plan d’aménagement du littoral, qui tiennent compte des besoins et aspirations de la population et des considérations de sauvegarde écologique du littoral et de montée du niveau de la mer. Ceci, dans le cadre plus large d’un aménagement du territoire de l’île. Il va sans dire que cette politique devrait être élaborée avec la participation de la société civile.

Dans les années 2002-2003, le gouvernement d’alors avait décidé de faire dévier la route côtière à St-Félix et à Bel-Ombre pour la faire passer plus à l’intérieur des terres dans le cadre de la création de sites hôteliers sur les Pas géométriques et les terres de l’Etat (il y avait aussi eu échange de terrains entre propriétaires fonciers et l’Etat). Des protestations avaient alors fait ressortir que le public, à fortiori celui du sud, serait privé de la jouissance de plages auxquelles il avait jusqu’alors librement accès. Des plages publiques avaient été par la suite proclamées à St-Félix et à Bel-Ombre.

La liste officielle des plages proclamées publiques, telle que publiée sur le site web de la Beach Authority consulté le 6 septembre, indique qu’il existe deux plages publiques à St-Félix : l’une de 1,5 arpent proclamée en 1991 et une autre d’environ 16 arpents proclamée en 2005. Cependant, le site web est confus sur l’étendue du linéaire côtier concerné : alors que les données précédemment disponibles à partir du site web de la Beach Authority (site qui vient d’être relooké) fait état de 391 mètres dans le cas de la plage de 1,5 arpent et 819 mètres pour celle de 16 arpents, le nouveau site web ne mentionne que 391 mètres de linéaire côtier pour les deux sites ; est-ce une erreur de manipulation de données lors du relooking ?

Des explications au public sont dues sur cette déproclamation. Un développement qui ne prend pas en compte les trois piliers du développement durable, soit l’écologie, le sociétal et l’économie, n’en est pas un. Il nous mène dans le mur. Poussons, de manière responsable et non-démagogique, pour un aménagement du territoire respectueux des grands équilibres, condition essentielle à notre avenir commun, que tous indistinctement n’ont pas intérêt à voir compromettre.