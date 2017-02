Plages, ségrégation sociale

Pointe d’Esny, la perfide ! Tout aussi perfide, la décision (avortée) de faire payer pour avoir accès au domaine public, les plages, si on veut y camper. Pointe d’Esny est à ajouter à la liste des plages, comme Cap-Malheureux, Tamarin et autres, inaccessibles sur plusieurs centaines de mètres, faute du respect des droits des citoyens relatifs au domaine public, aux biens publics dont toutes les plages font partie jusqu’à la limite de la marée haute. Faute également de chemins de pêcheurs – qui donnent accès aux plages – obligatoires dans le passé, mais devenus invisibles aujourd’hui. En cette fin d’année dernière, cette famille curepipienne souhaitait se promener sur la plage de Pointe d’Esny, quand elle a été accostée par un adolescent qui leur a signifié qu’elle ne pouvait aller plus loin. Elle croyait naïvement qu’elle se trouvait sur un domaine public, un bien public, et qu’on pouvait donc y accéder jusqu’à la limite de la marée haute. La voilà confrontée à la dure réalité d’une injustice, d’une ségrégation sociale, qui ne dit pas son nom, opérée par certaines plages. Cette ségrégation aurait pu s’accentuer avec la décision (avortée) de faire payer pour accéder à des zones de camping, au domaine public. Au contraire, la Beach Authority aurait pu faire œuvre utile en louant des tentes à ceux qui souhaitent camper sur les plages.

Au mépris de la population, 17 arpents du littoral ont été retranchés du domaine public. Les plages publiques se réduisent comme peau de chagrin, au profit de projets d’hôtels, le parc hôtelier occupant 20% du littoral contre 10% pour les plages publiques. Le Mauricien est devenu un étranger dans son propre pays. Allez aux Seychelles et vous verrez combien l’accès aux plages est facile dans un pays dont l’industrie touristique est la principale activité économique. Les Seychelles ont enregistré l’année dernière une hausse de 18% dans les arrivées touristiques, franchissant ainsi la barre des 300 000 touristes. Par ailleurs, l’ancien ministre seychellois du Tourisme, Alain St.Ange, postule pour le poste de Secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT). Gageons qu’avec l’élection d’Alain St Ange à ce poste, la visibilité des Seychelles et également des pays du sud-ouest de l’océan Indien faisant partie de l’entité touristique régionale, les Îles Vanille, et de l’Afrique sera davantage assurée. Mais Alain St Ange a essuyé une vile charge, raciale, raciste du ministre zimbabwéen du Tourisme. Cela n’a pas empêché l’ancien ministre du Tourisme des Seychelles de recevoir maints soutiens venus d’Afrique et de la région du sud-ouest de l’océan Indien, dont Maurice, qui tous appuient sa candidature.

La plage est devenue le dernier loisir accessible pour beaucoup de Mauriciens. Pourtant, la prise en compte de leurs besoins et de leurs attentes reste vaine, alors que ce qu’ils demandent aux gouvernements qui passent est élémentaire : aménager sur les plages publiques les facilités nécessaires en termes d’eau courante, de toilettes, de douches, de bancs, de tables, de kiosques, d’aires de camping et de jeux.

La Beach Authority est l’organisme responsable de la gestion de nos plages publiques et il faut se rendre à l’évidence qu’elle a failli dans sa tâche. Les usagers des plages publiques sont quasiment laissés à eux-mêmes tandis que les parasols et autres transats encombrants sont toujours là. Certes, elle a procédé à la construction de toilettes publiques, mais encore faut-il les entretenir. En l’état actuel, les toilettes sur les plages publiques sont malodorantes et repoussantes et elles ont le désavantage de n’être pas pourvues en eau courante. Combien cela coûte-t-il d’y apporter cette eau bienfaisante en lieu de l’eau stockée dans des drums d’un autre âge ? Combien cela coûte-t-il d’utiliser des neutralisateurs d’odeurs dans ces toilettes ? Les usagers de ces toilettes ont aussi leur part de responsabilité en ce qui concerne la malpropreté, la détérioration des lieux.

Les plages, un loisir très prisé, parce que le moins cher. Encore que le transport public est devenu onéreux à bien des égards et que le transport des usagers ne se fait pas sans risque vu le comportement kamikaze de certains conducteurs qui se font la course dans une quasi-impunité. L’afflux considérable de pique-niqueurs sur les plages publiques les week-ends surtout sur celles qui ne sont pas éloignées des villes, comme Flic-en-Flac, n’est pas sans conséquence. Il faut savoir gérer pareille affluence. Certes, la Beach Authority a fait œuvre utile en procédant à des aménagements basiques, mais aucune fontaine publique pour se réapprovisionner en eau potable et aucune douche en plein air pour se rincer.

Il faut aller plus loin en termes d’aménagements, en délimitant également des aires de camping avec points d’eau et de lumière, en mettant à la disposition des usagers des tentes, certes contre un loyer. Présentement, ceux qui ont quelques moyens en ont fait l’acquisition, mais d’autres doivent se contenter de morceaux de plastique et de tissus. La Beach Authority devrait aussi s’engager dans la création d’espaces dédiés à des activités comme le volley, le footing et la pratique de la bicyclette. Le financement de ces projets ne requiert pas des ressources importantes. Mais misère de vision et de gestion, la Beach Authority reste éloignée des préoccupations de ceux qui se rendent sur le littoral et confirme la ségrégation sociale qui y prévaut avec d’un côté des plages dites publiques qui manquent presque de tout en termes d’aménagements et de l’autre des plages de devant les hôtels et les bungalows privés joliment et amplement aménagés.

Tout aussi fondamentale est la protection et la préservation de l’environnement et la plage reste un milieu fragile à gérer. Élévation du niveau de la mer, réchauffement de la planète, changement climatique, il y a de nouvelles données à prendre en considération quand il s’agit de la gestion de nos plages. Aujourd’hui, l’érosion touche certaines de nos plages, notamment Flic-en-Flac. Il faut également se soucier des grands filaos qui s’y trouvent, les racines à l’air, trop vieux, trop malades et fragilisés, certains risquent même de tomber un jour sur des pique-niqueurs, avec des conséquences graves, dramatiques comme l’actualité nous le rappelle de temps à autre.

L’enlèvement des déchets sur nos plages publiques se fait quotidiennement, même si cela n’empêche pas le débordement des poubelles qui ont été installées et l’échouage de toutes sortes de plastique dans le lagon, dû principalement à l’incivisme des usagers. Le lagon comporte aujourd’hui des zones de baignade bien délimitées, mais traversées trop régulièrement comme à Flic-en-Flac par des bateaux de plaisance des hôtels à côté, ce qui met en péril la sécurité des baigneurs. Des bateaux jamais rappelés à l’ordre.

Comme on le voit, la gestion des plages publiques et du littoral exige l’implication de la population, des hôtels avoisinants, des collectivités locales, du gouvernement central. Outre l’écologie des plages, il faut également penser au respect des biens culturels qui s’y trouvent, comme les fours à chaux, les salines (de Tamarin), la Tour Martello de La Preneuse, les canons laissés ici et là. Il y a à Maurice cinq Tours Martello, qui remontent, nous dit l’Histoire, à la période de la colonisation anglaise, de l’abolition de l’esclavage.

« L’on peut penser qu’une politique de qualité, par la vision positive qu’elle donne du projet de territoire, est à même de renouveler l’angle d’approche des politiques publiques. En ne stigmatisant pas le développement économique, à l’inverse des politiques de protection, de préservation ou de conservation de l’environnement, elle porte une vision équilibrée et dynamique de l’aménagement et de la gestion des littoraux, qui laisse la place à la construction d’un véritable projet de société. À ce titre, elle peut intéresser, rassembler et valoriser l’ensemble des acteurs responsables de la gestion du littoral », explique Virginie Duvat, spécialiste de géomorphologie, de l’aménagement et de la gestion des littoraux. Ses recherches portent notamment sur les îles tropicales, l’océan Indien, (dont Maurice et La Réunion), l’océan pacifique et la Caraïbe.