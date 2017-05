PLAINE-LAUZUN: L’usine Plyform en flammes

Un incendie a éclaté vendredi après-midi à l’usine Plyform, à Plaine-Lauzun, où sont confectionnées des éponges. L’alerte a été donnée par des employés, qui ont aperçu des flammes à l’intérieur. Ils se sont alors tous rués dans la rue alors que le feu gagnait en intensité. Très vite, les pompiers de la caserne de Coromandel sont arrivés sur les lieux. Ils ont toutefois dû solliciter du renfort auprès des casernes de Port-Louis. Environ quatre camions-citernes et une quinzaine de pompiers étaient à l’œuvre, arrosant le toit du bâtiment. Ce n’est que dans la soirée qu’ils ont pu maîtriser le feu et pénétrer à l’intérieur de l’usine. Selon la police, il n’y aurait aucune victime, demandant néanmoins à une ambulance de rester sur place afin de parer à toute éventualité.

L’origine du sinistre reste pour l’heure inconnue, tout comme la valeur des dégâts. La police et les éléments du SOCO comptent revenir sur place ce matin pour une inspection. Une enquête a été ouverte. À noter que l’incendie a provoqué un embouteillage monstre sur la route menant vers Grande-Rivière.