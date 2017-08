PLAINE-MAGNIEN - TRAFIC DE DROGUE : Rs 324 000 et 1 kg de cannabis saisis par la police

Une opération effectuée par l’ADSU a abouti à trois arrestations et à la saisie d'environ un kilo de gandia, dont la valeur marchande est estimée à environ Rs 900 000. La police a également mis la main sur une somme de Rs 324 000, en différentes coupures.

Les enquêteurs avaient placé sous surveillance deux frères habitant Plaine-Magnien, à savoir Premchand Ramsurrun, 62 ans, et Rishi Ramsurrun, 46 ans. La police était en présence d’informations selon lesquelles ces derniers se dirigeaient vers un champ de cannes à la Chaland Road dans le cadre de trafic de drogue. L'ADSU, avec la collaboration de l'Emergency Response Service, s’est ainsi rendue sur place et s’y est cachée. Après deux heures de surveillance, les policiers sont tombés sur une fourgonnette avec deux occupants, soit Naden Lutchmanen, 30 ans, et son frère de 24 ans, tous deux habitant Camp-Levieux. Ces derniers se sont pointés sur le lieu du rendez-vous avec les Ramsurrun. Le trentenaire avait en sa possession deux sacs en plastique contenant un kilo de cannabis et une somme de Rs 78 400. Il devait revendre la drogue aux frères Ramsurrun. Ces derniers, qui sont arrivés sur une moto, ont été arrêtés sur le champ. Ils avaient sur eux 1 995 graines de cannabis, un sac renfermant une certaine quantité de gandia, Rs 321 575 destinées à l'achat de drogue ainsi qu'une balance électronique.

Les quatre suspects ont été interpellés et une fouille de leur domicile a été entreprise, laquelle n'a rien apporté de concret. Au cours de son interrogatoire, Naden Lutchmanen a disculpé son frère de 24 ans, qui a été relâché après enquête. Après une nuit passée en détention, le trio était attendu aujourd’hui au tribunal de Mahébourg pour leur accusation provisoire. L'enquête est menée par les hommes du chef inspecteur Jhurry et est supervisée par le DCP Bhojoo.