PLAINE-VERTE : Un chauffeur de taxi agressé au couteau

Un chauffeur de taxi a été agressé à l’arme blanche lundi par un client dans la région de Plaine-Verte. Une histoire d’argent serait à l’origine de cette altercation. Le suspect, Louis Sergio D., a demandé au taximan de le récupérer à Baie-du-Tombeau et le déposer à Port-Louis. En cours de route, le client a refusé le tarif que lui demandait le chauffeur, le qualifiant d’exorbitant. Il aurait alors sorti un couteau pour menacer le chauffeur. Ce dernier ne s’est pas laissé faire et une lutte s’est ensuivie entre les deux. Dans la mêlée, Louis Sergio D., a assené un coup avec son arme au ventre du chauffeur. Profitant de la situation, il a fait main basse sur son cellulaire et son porte-monnaie pour ensuite s’enfuir.

Le blessé a été transporté à l’hôpital Jeetoo à Port-Louis pour des soins, tandis que la police a patrouillé la région à la recherche du suspect. Ce dernier a été arrêté à Plaine-Verte et après un interrogatoire serré, il a été placé en détention policière. Louis Sergio D. devait comparaître au tribunal de Port-Louis aujourd’hui pour son inculpation provisoire. L’état de santé de la victime est jugé stable.

GRAND-BAIE : Rs 100 000 de bijoux disparaissent ans en magasin

La propriétaire d’un magasin à Grand-Baie a rapporté la disparition de son sac à main contenant des bijoux en or estimés à Rs 100 000. Elle se trouvait dans son commerce le 13 mai quand le vol s’est produit. Elle a rapporté l’affaire à la police lundi.

PHOENIX : Cambriolage chez un quinquagénaire

La maison d’un quinquagénaire de Phoenix a été dévalisée lundi matin. Après un inventaire, il a noté le vol de deux ordinateurs portable, d’une télé LCD, d’une console de jeux, de bijoux, de boissons alcoolisées et d’argent. Il n’a pu chiffrer le montant du préjudice.

RICHE-TERRE : Un jeune en possession de drogue

Alors que deux policiers de la Special Supporting Unit (SSU) étaient en patrouille près d’un centre commercial à Riche-Terre, ils ont interpellé un jeune de 19 ans à l’allure louche. Une feuille en aluminium contenant de la drogue a été saisie dans la poche de son pantalon. Après enquête, il a été relâché sur parole.

RODRIGUES : 12 plants de cannabis déracinés à Montagne-Cabri

Une équipe de l’ADSU à Rodrigues a fait une descente à Montagne Cabri lundi matin où elle a découvert 12 plants de cannabis de 10 à 20 cm dans un conteneur en métal, ainsi que 131 graines de cannabis. Le cultivateur est inconnu.

VOL À PORT-LOUIS : Un peintre oublie Rs 10 000 sur un guichet automatique

Dans un moment d’inattention, un peintre de 46 ans s’est fait voler Rs 10 000 sur un guichet automatique à la rue John Kennedy à Port-Louis. Dans une déposition consignée au poste de police de Pope Hennessy lundi, cet habitant de Médine Camp de Masque a déclaré qu’il voulait vérifier le solde de son compte bancaire le 22 avril. Il a inséré sa carte dans la machine et l’a ensuite retirée, croyant que celle-ci ne marchait pas. Entre-temps, il a fait un retrait. Puis, il s’est dirigé vers un autre guichet et il a noté que Rs 10 000 manquaient sur son compte. Il a immédiatement informé sa banque de cette “anomalie”, estimant qu’il y avait une erreur sur son compte.

Quelques semaines plus tard, un préposé de cette institution a pris contact avec lui et lui a demandé de venir à la banque où ils ont visionné les images des caméras se trouvant à côté des guichets. Le peintre s’est rendu compte qu’après avoir quitté le premier guichet, Rs 10 000 sont sorties de la machine. C’est une femme dans la queue derrière lui qui a pris l’argent. Elle ne l’a pas remise à la banque. Le plaignant a déposé ces pièces à conviction à la police, qui de son côté a envoyé le dossier à la Criminal Investigation Division (CID) de Port-Louis Sud pour enquête. Les limiers tentent de retracer l’identité de la femme.