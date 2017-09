PLAINE-VERTE : Il menace une famille avec de l'acide et emporte Rs 500 000

Un homme cagoulé et armé d'un récipient d'acide a fait irruption hier vers 20h chez la famille Emanboccus, propriétaire du supermarché Bilall Best Price, rue Sir Seewoosagur Ramgoolam, à Port-Louis. Une somme d'environ Rs 500 000 a été emportée par le malfrat.

Tout a commencé hier soir par une poubelle en feu aux abords du supermarché Bilall Best Price, rue Sir Seewoosagur Ramgoolam. « Mon épouse m'a averti qu'il y avait de la fumée qui montait tout près du supermarché », relate le propriétaire du commerce, M. Emanboccus, qui est allé éteindre le feu. « La moindre étincelle qui saute dans le supermarché pourrait causer l'irréparable », dit-il. Quelques minutes plus tard, son épouse lui téléphone pour l'avertir qu'un individu masqué a fait irruption dans leur maison. « Il avait un “pot” d'acide dans la main et est allé tout droit vers l'endroit où la recette de la journée avait été soigneusement gardée. Il a ensuite forcé mon épouse à lui remettre une forte somme d'argent », confie M. Emanboccus. Le malfrat a ensuite pris la fuite à motocyclette.

De retour chez lui, M. Emanboccus n'a pu que constater l'état dans lequel se trouvaient son épouse et ses trois enfants : ils étaient tous terrorisés. « Mon épouse et mes enfants sont toujours traumatisés. Les enfants ont peur. Ils ne sont pas allés à l'école et sont restés à la maison aujourd'hui (hier, Ndlr). Mon épouse n'avait d'autre choix que de remettre l'argent à l'individu à cause des enfants, car l'homme cagoulé se montrait de plus en plus agressif. »

M. Emanboccus a été victime de plus d'une dizaine de vols depuis que sa famille s'occupe de cet espace pour des activités commerciales. « Malgré les dispositions prises pour installer des caméras de surveillance, cela ne dissuade plus les voleurs. Nous avions été pris pour cible l'année dernière. Une somme de Rs 700 avait été emportée dans le supermarché », déplore-t-il.

De plus en plus dangereux

Selon lui, cette partie de la capitale devient « chaque jour de plus en plus dangereuse » pour les commerçants et les habitants de la région. Pas plus tard que mardi matin, se souvient-il, une femme a été agressée en pleine rue par un individu, qui a volé son porte-monnaie. « Ils attaquent en pleine journée, à n'importe à quelle heure et avec beaucoup d'agressivité », relate M. Emanboccus. Le propriétaire de supermarché regrette que la plupart des gros commerçants éprouvent encore d'énormes difficultés pour se procurer un permis de port d'armes, bien qu'ils aient suivi toutes les procédures pour l'obtenir. « Je ne suis pas pour une distribution d'un port d'armes aveuglement, mais avec de critères bien définis pour protéger les gros commerçants. Nous ne pouvons plus opérer sans sécurité », insiste le propriétaire de supermarché, qui demande aux autorités de « placer plus de caméras de surveillance dans cette zone » et d'effectuer « des patrouilles policières plus régulières dans la soirée ». Selon nos sources, les enquêteurs, à l'aide de caméras de surveillance, étudient les mouvements des suspects qui se trouvaient sur place lors du vol. L'enquête est menée sous la supervision du surintendant de police Shyam Bansoodeb.

M. Lam, qui habite à quelques mètres du lieu du vol, avait été agressé devant sa maison, rue Seeneevasen, Port-Louis, l'année dernière par deux individus armés de couteaux. Il devait se rendre en Europe le lendemain de son agression pour assister aux funérailles de sa mère, mais n'avait pu le faire en raison de ses blessures. « Je suis encore traumatisé », confie-t-il. « Je ne sors plus depuis, même si l'envie me prend de temps en temps d'aller faire un tour. Je préfère rester chez moi. Il n'y a plus de sécurité dans la capitale, surtout le soir. »

M. Lam est également d'avis que la sécurité doit être renforcée dans cette partie de la capitale. Avec l'arrivée prochaine des navires taïwanais dans le port, il s'attend à ce que le nombre de vols augmente, comme chaque année, car les étrangers sont des proies faciles. « Bann voler kokin portab bann etranze ki sorti lor ke e vinn dan Chinatown. Lerla mem ena violans », soutient M. Lam.