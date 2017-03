PLAINE-VERTE - TENTATIVE DE MEURTRE : Un entrepreneur poignardé de six coups de couteau

Un entrepreneur de 44 ans a été poignardé samedi après-midi par l’ex-mari de son épouse en pleine rue à Plaine-Verte. « Mo pe mor. Hafiz Aujee, ex-mari mo fam Ameera, ki res lari Magon, finn pik mwa plizir fwa ek enn kouto lamans oranz », a indiqué la victime, habitant Roche-Brunes, au constable Paridesi pendant qu’on le transportait à l’hôpital Jeetoo, Rose-Belle. Aucune autre déclaration n’a pu être consignée en raison de son état critique. Sur place, l’épouse de la victime a confirmé ses dires. « Mo ti avek mo mari Roshan dan vann kan nou finn ariv kot patisri Amicale, lari Magon. Mo ex-misie Hafiz Aujee finn arete ek finn pik mo misie plizir fwa avek enn kouto lamans oranz. » Arrêté, Hafiz Aujee est passé aux aveux. Il a participé hier à une reconstitution des faits.

MAHÉBOURG : Un étudiant arrêté avec du gandia

Un étudiant du collège Hamilton, à Mahébourg, a été arrêté vers 10h30 aujourd’hui alors qu’il fumait du cannabis. Deux cigarettes, soupçonnées contenir de la marijuana, ont également été retrouvées en sa possession. Ce sont des policiers en patrouille qui l’ont pris en flagrant délit. Il s’avère que la journée sportive du collège se tient aujourd’hui sur le terrain de foot de Beau-Vallon. Le collégien, âgé de 18 ans, a été conduit au poste de police de Mahébourg, où il a été rejoint par sa mère. À l’heure où nous mettions sous presse, sa déposition n’avait pas encore été consignée.

TROU-AUX-BICHES | Série de vols

Trente-cinq cas élucidés avec quatre arrestations

L’arrestation de quatre individus – nommément Dwilight Steven Chavry, 27 ans, habitant Grande-Pointe-aux-Piments, Charles Donovan, 26 ans, de la même localité, Jean Edley Bonne, 44 ans, et Evans Azie, 26 ans, domiciliés à la cité EDC, Notre-Dame – a permis à la CID de Trou-aux-Biches, sous la supervision de l’inspecteur Seegoolam, de mettre fin à une série de vols enregistrés dans cette région. Ainsi, 35 vols perpétrés entre janvier et début mars ont été élucidés.

Le suspect Chavry a été arrêté lundi et a avoué aux enquêteurs avoir usé de violence pour dérober des caméras, des devises étrangères, des laptops et des objets de valeur appartenant à des touristes, une dizaine environ, qui logeaient dans des hôtels et qui se prélassaient sur la plage. Charles Laventure est suspecté des mêmes délits. Il aurait agressé des touristes et aurait pénétré par effraction dans le domicile de certains avant de faire main basse sur leurs biens. Le troisième suspect, Hedley Bonne, arrêté cette semaine, n’a, lui, pas tardé à dévoiler son mode opératoire aux enquêteurs. « Il prenait son vélo et faisait le tour du village de Trou-aux-Biches pour cibler ses victimes avant de passer à l’acte. Il a commis six vols depuis le début de l'année », explique une source proche de ce dossier.

Quant au modus operandi du suspect Evans Jeff Azie, il aimait passer au peigne fin les appartements luxueux laissés ouverts par des clients négligents. « Je ne ratais aucune occasion », aurait-il avoué aux enquêteurs dès le début de son interrogatoire après son arrestation. Les quatre suspects ont comparu devant le tribunal de Mapou sous une charge de vol avec violence.