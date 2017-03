PLAINTE CONTRE LA SATYAM GYANAM ANANDAM SOCIETY: Un « swami » ne pourra opérer comme maître spirituel

Rajendra Prasad Dassruth, connu comme le swami Paramananda, contestait en appel un jugement de la Cour suprême de la décision de la Satyam Gyanam Anandam Society de l'interdire d'exercer en tant que maître spirituel au siège de la société après avoir soumis sa décision en 2012. L'ancienne juge Saheeda Peeroo avait rejeté sa demande, évoquant des risques d'injustice. Le « swami » a été débouté en appel, les juges Ah Foon Chui Yew Choeng et Bobby Madhub ayant conclu qu'il n'avait fourni aucune raison valable pour justifier sa demande.

Rajendra Prasad Dassruth, connu comme le swami Paramananda, avait démissionné en tant que maître spirituel de la Satyam Gyanam Anandam Society en janvier 2012. Mais après quelques mois, il s'est ravisé et a voulu reprendre ses fonctions, ce qui lui a été refusé par la société. Dans sa lettre, le swami avait soutenu qu’il ne voulait plus agir comme maître spirituel car il sentait que la direction ne lui faisait plus confiance. La secrétaire de la Satyam Gyanam Anandam Society avait observé que le 30 décembre 2011, en présence du Managing Committee, Rajendra Prasad Dassruth avait concédé « avoir eu des relations sexuelles avec plusieurs disciples de la société » et d'avoir « utilisé la société comme une plate-forme pour se faire de l'argent ». Dans une lettre du 21 mars 2012, il a toutefois contesté le fait qu'une réunion avec le Managing Committee avait eu lieu. Interdit de pratiquer, il avait alors réclamé une injonction contre la société, arguant qu’il en était le fondateur et qu'il ne pouvait pas être interdit d’accès dans les centres. Mais la cour n’a pas accédé à sa demande. La juge Saheeda Peeroo a fait remarquer dans son jugement que les risques d’injustice qui peuvent émaner du refus de la cour d’accepter la demande d’injonction est minime comparés aux risques si la demande est acceptée et « turns wrong ».

Le swami avait fait appel de cette décision de la cour. Dans sa demande, il explique que l'ancienne juge Peeroo n'avait pas pris en considération le fait qu'il avait démissioné en tant que conseiller de la société et non en tant que maître sprituel et que l'empêcher d'exercer de telles fonctions l'empêcherait de poursuivre ses objectifs. En appel, le swami devait aussi faire ressortir que la juge n'avait pas pris en considération les relations employé/employeur qu'ils partagent.

La Cour d'appel a retenu la décision de l'ancienne juge Peeroo, statuant que : « The application of the appellant before the Judge in Chambers was in effect for the SGAS and/or its agents to allow the appellant to exercise the duties of Spiritual Master and to hold “satsangs” at the seat of the Society. The learned Judge did not err in holding that the application was for a mandatory injunction. In the light of the affidavit evidence before her, she cannot be faulted for finding that there was no special circumstance to justify the granting of the injunction sought and in exercising her discretion not to grant it. »