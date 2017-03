PLAINTE DU PMSD - POSTE DE MINISTER MENTOR : SAJ demande plus de précisions de la part des Bleus

La plainte constitutionnelle du PMSD, contestant la nomination de SAJ en tant que Minister Mentor après que ce dernier a cédé sa place de Premier ministre à Pravind Jugnauth, sera analysée le 30 mars. Les Bleus devront soumettre des précisions réclamées par le Parquet, qui représente sir Anerood Jugnauth ainsi que l’État et l'Attorney General. Me Nursimooloo, avocate du Parquet, a formulé cette demande devant le Deputy Master and Registrar de la Cour suprême ce matin.

La plainte logée par Patrice Armance, député du PMSD, et un électeur de la circonscription de SAJ, Sachidhanand Reekhaye, a été appelée en Cour suprême ce matin. Le parquet, représenté par Me Nursimooloo, qui paraît pour SAJ ainsi que les co-défendeurs, soit l'État et l'Attorney General, a demandé plus de précisions dans la plainte du PMSD. L'affaire sera appelée le 30 mars pour que les Bleus soumettent leur défense.

Le PMSD réclame dans sa plainte que la cour décrète le poste de sir Anerood Jugnauth vacant vu qu'il a démissionné comme Premier ministre. Selon eux, sir Anerood Jugnauth « ne devrait plus siéger » à l'Assemblée nationale après sa démission en tant que Premier ministre. Ils ajoutent en outre que sa nomination comme Minister Mentor, ministre de Rodrigues et de la Défense doit être jugée « anticonstitutionnelle ».

Patrice Armance, député du PMSD, dans sa plainte, conteste le fait que SAJ siège toujours à l'Assemblée et ajoute que, selon la Constitution, « il est clair que le poste de Premier ministre doit être déclaré vacant quand il démissionne ». Dans la plainte, il est indiqué que le PMSD avait fait alliance avec le MSM et le ML pour les élections générales de 2014 et que sir Anerood Jugnauth avait été désigné pour être le Premier ministre pour les 5 prochaines années.

Selon les plaignants, sir Anerood Jugnauth a commis « une violation de la Constitution » en clamant qu'il est toujours membre du Parlement et en restant au sein du cabinet ministériel, et ce malgré le fait qu'il ait soumis sa démission en tant que Premier ministre. Les plaignants soutiennent que sir Anerood Jugnauth aurait dû démissionner en tant que membre du Parlement pour la circonscription No 7, se basant sur l'article 60(3) de la Constitution, qui stipule : « The office of Prime Minister or any other Minister shall become vacant (a) where he ceases to be a member of the assembly otherwise than by reason of a dissolution of Parliament; or (b) where, at the first sitting of the Assembly after any general election, he is not a member of the Assembly. »

Le PMSD affirme ainsi que le poste de Premier ministre doit être décrété vacant et que sir Anerood Jugnauth devrait démissionner en tant que membre du Parlement pour la circonscription No 7. Le PMSD soutient aussi que les nouvelles attributions de sir Anerood Jugnauth, soit sa nomination comme Minister Mentor, ministre de Rodrigues et de la Défense est « anticonstitutionnelle » car en violation avec les articles 1, 59 (3), 60 (3) de la Constitution.

La plainte a été rédigée par l'avoué Manoj Appadoo. Un panel légal – composé de Mes Kushal Lobine, Assad Peeroo, Rouben Mooroongapillay, Vikash Teeluckdharry et Adrien Duval – a travaillé sur le dossier.