PLAINTE DE FOO KUNE : Le MTC devra faire part de ses arguments

La plainte de Paul Foo Kune contre le Mauritius Turf Club (MTC), pour une révision judiciaire de la décision du club de ne pas l’autoriser à se présenter comme propriétaire de chevaux au Champ de Mars, sera appelée ce lundi devant le Chef Juge Keshoe Parsad Matadeen. Le MTC, représenté par l’avouée Me Jaykar Gujadhur, SA, avait fait savoir qu’il allait objecter à la demande de Paul Foo Kune sur un point de droit. Le club de la Rue Eugène Laurent devra loger ses arguments. Depuis avril, Paul Foo Kune n’a plus le titre de propriétaire de chevaux. Dans sa plainte, il souligne qu’il est déjà propriétaire de chevaux et que le MTC était déjà au courant qu’il en importait. Il avait aussi fait une demande pour être propriétaire pour la saison hippique de 2017.

COCKTAIL MOLOTOV : Jean Cael Permes fixé sur son sort

Jugé coupable de « causing explosion likely to endanger life », Jean Cael Permes prendra connaissance de sa sentence ce vendredi. Il était accusé d’avoir causé une explosion qui avait mis en danger la vie d’autres personnes, et ce suite à une violente altercation. La cour s’était basée sur le témoignage de Véronique Placathose, qui avait identifié Jean Cael Permes. Cette affaire avait éclaté en décembre 2015 après des affrontements entre deux gangs rivaux soupçonnés de s’adonner au trafic de stupéfiants. Jean Cael Permes et Tony Permes avaient été agressés au sabre. Le lendemain, Jean Cael Permes avait riposté et avait débarqué chez Véronique Placathose muni d’un cocktail molotov, qu’il avait fait exploser au domicile de la plaignante.

AFFAIRE BOSKALIS : La visioconférence avec de Goede mise en suspens

L’audition via visioconférence du cadre de la firme néerlandaise Boskalis Intnl BV, Antonius Theodorus Wilhelmus Johannes de Goede, dans l’affaire Boskalis, a été écourtée lors de la dernière audience. La raison étant que son avocat avait indiqué que la justice mauricienne disposait de quatre heures et pas plus pour l’interroger. Le contre-interrogatoire du témoin étranger par la défense n’ayant pu être complété dans le temps imparti, la poursuite devra négocier une nouvelle fois avec Rotterdam pour trouver une date pour la reprise de l’audition. Le procès reprendra le 17 octobre.

Lors de la dernière séance, Antonius de Goede avait été questionné sur son déplacement à Genève, où il avait été interrogé par la police mauricienne, et sur son poste au sein de la compagnie. Les accusés Siddick Chady, ex-Chairman de la Mauritius Ports Authority (MPA), et Prakash Maunthrooa, ancien directeur général de la MPA, sont poursuivis pour corruption et complicité respectivement dans l’affaire Boskalis.