PLAINTE DE NASEERAH VAVRA : Siddick Islam menacé de mort en prison

Naseerah Vavra, épouse du trafiquant de drogue Siddick Islam, a consigné une déposition au poste de police de Cité Barkly en fin de semaine dernière. Elle allègue que son époux a été menacé de mort par un élément de la Prison Security Squad à la prison. La plaignante avance que le surveillant aurait braqué une arme à feu sur le condamné car ce dernier, soutient-elle, ne se pliait pas aux ordres du Commissaire des prisons. Dans sa déclaration, Naseerah Vavra a expliqué qu’elle a été informée — à travers le département Welfare de la prison — que son époux, qui était incarcéré à l’Eastern High Security Prison de Melrose, allait être transféré à la prison centrale de Beau-Bassin mercredi. Elle aurait essayé d’entrer en contact avec le responsable pénitentiaire pour des informations, mais sans succès. Elle a alors demandé à son avocat de se rendre à la prison de Beau-Bassin pour s’enquérir de la situation. Selon elle, l’accès lui aurait été refusé.

En visitant Siddick Islam la semaine dernière, elle l’aurait trouvé dans un sale état. Ce dernier lui aurait déclaré que des gardes-chiourmes l’auraient tabassé, car il avait déposé devant la commission Lam Shang Leen. De plus, Naseerah Vavra a avancé que son époux aurait entamé une grève de la faim pour dénoncer les conditions de sa détention. Outre sa déposition à la police, elle a également alerté la Human Rights Commission sur ces agissements.

Soulignons que la semaine dernière, un assistant surintendant de prison avait logé une plainte à la police contre le condamné pour menaces. Selon lui, Siddick Islam aurait pointé le doigt en sa direction et l’aurait menacé de l’éliminer. Craignant pour sa sécurité, le gardien avait signalé l’incident à son supérieur, qui lui avait conseillé d’alerter la police. Selon lui, cette scène se serait déroulée alors qu’une équipe à la prison faisait le nécessaire pour transférer le trafiquant de drogue à la prison centrale.

MORT D’UN PASSAGER À BORD DE SON CATAMARAN : Un skipper condamné à 18 mois de prison

Ravind Emrit, skipper de 40 ans résidant à Cap-Malheureux, a été condamné à 18 mois de prison par la magistrate Renuka Dabee en Cour intermédiaire. Il était poursuivi sous une charge d’homicide involontaire par négligence. Le tribunal a aussi ordonné que son permis lui soit retiré pour trois ans. La magistrate a toutefois suspendu la peine de prison et a ordonné un rapport social sur l’accusé pour déterminer s’il peut effectuer des travaux communautaires à la place.

Cette affaire remonte au 2 octobre 2010. Kavish Nuthoo, la victime, est mort noyé après avoir été éjecté par-dessus bord du Sun Kiss, un catamaran, le samedi 2 octobre 2010. Il était parti avec un groupe d’amis pour l’îlot Gabriel, mais a fini au fond de l’océan lorsque lui-même et trois autres amis ont été déstabilisés par deux lames de fond quand le catamaran longeait la passe vers l’île Plate. Une première vague a projeté deux des amis de Kavish – qui se trouvaient à l’avant du bateau – dans l’eau. Ces deux jeunes hommes nageaient vers le catamaran quand une deuxième vague a fait basculer Kavish Nuthoo dans la mer.

Quelques heures plus tard, son corps avait été repéré à environ trois mètres au fond de l’eau par les pilotes de l’hélicoptère de la police, déployés pour les recherches aux côtés de la NCG. Aucun des passagers ne portait de gilet de sauvetage. Le skipper était aussi accusé d’avoir ignoré les communiqués de presse de la station météorologique du 2 octobre 2010. Ceux-ci avisaient le public de ne pas s’aventurer à l’extérieur du lagon.

Lors de son procès, le skipper — qui avait plaidé non coupable — avait déclaré que ce jour-là, la mer était « praticable ». Il avait expliqué que les trois passagers étaient sur la partie avant de son catamaran, soit près des filets. Il les aurait prévenus qu’il ne fallait pas se mettre sur cette partie en raison des vagues, mais ils n’auraient pas obéi et sont tombés dans l’eau. Le skipper devait aussi faire ressortir que dans bien des cas, certains passagers ne veulent pas utiliser leurs gilets de sauvetage. Il devra retourner en cour le 28 août pour prendre connaissance du rapport du Probation officer.

