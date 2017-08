PLAINTES CONTRE LE PM—ME KAVIRAJ BOKHOREE: « Ces affaires doivent être traitées avec sévérité »

L'avoué Kaviraj Bokhoree est catégorique : les plaintes constitutionnelles logées en Cour suprême, et contestant la passation de pouvoir entre sir Anerood Jugnauth et Pravind Jugnauth, « doivent être traitées avec sévérité, car l'avenir du pays en tant que démocratie dépend de ces affaires ». C'était lors d'un point de presse animé hier à son étude, au rez-de-chaussée de la St-James Court. Il a par ailleurs fait un rappel de l'affaire Sunkai, qui a fait de nombreuses victimes, déplorant le fait que les autorités « ont toléré cela en octroyant des licences alors que des personnes ont travaillé dur, à la sueur de leur front, pour cet argent ».

L'avoué Kaviraj Bokhoree a passé en revue les affaires dans lesquelles il a été sollicité, dont la plainte logée par Me Neelkanth Dulloo pour contester la carte d'identité biométrique, la troisième plainte après celles de Pravind Jugnauth et du Dr Rajah Madhewoo. Dans le cas de Me Dulloo, Kaviraj Bokhoree déplore le fait que le procès n'est pas « in shape », lançant de ce fait un appel au Premier ministre pour étendre la date de validation de l'ancienne carte d'identité jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise dans cette affaire.

Commentant le droit des officiers de police à se syndiquer, Kaviraj Bokhoree soutient « qu'il doit y avoir un seul syndicat pour la force policière afin que tous soient unis », rappelant que trois forces syndicales ont été formées. Il souhaite ainsi un référendum pour un unique syndicat au sein de la force policière.

Au sujet du Ponzi Scheme Whitedot, l'avoué a lancé un appel au commissaire de police pour obtenir l'aide d'Interpol afin d'enquêter sur le dénommé Arun Mossudee qui, « selon mo bann ranseignma inn pran Rs 800 miyon linn alle ». Et de déplorer le rôle de la FSC, « kinn donn lisans e kinn autoriz sa bann kontra-la e kinn enkouraz sa », demandant de fait au gouvernement de mettre en place un « treasury bill pou aste tou dett dan ponzi apre poursuiv bann koupab avec la machinerie légale en vigueur ». Abordant le dossier du Super Cash Back Gold (SCBG), l'avoué s'est cette fois adressé à Roshi Badhain « pou zwin nou lekip legal e amen so lapor pou ki tou dimounn gagn 100% zot kass ». Kaviraj Bokhoree devait par ailleurs s'insurger contre les nouveaux amendements à la Prevention of Terrorism Act (POTA), qu'il qualifie de « dangereux pour toutes les communautés du pays » et « qui n'a pas sa place dans un État respectueux de la Constitution ».

Abordant le cas d'Iqbal Toofany, décédé en cellule policière en mars 2015, il a fait part de l'importance d'un « screening » pour évaluer un officier de police avant qu'il ne s'engage dans les forces de l'ordre. Sur les plaintes constitutionnelles logées contre le Premier ministre Pravind Jugnauth et le ministre mentor, sir Anerood Jugnauth, l'avoué soutient que « si Pravind Jugnauth perd devant le Privy Council, li vinn ene affront a la demokrasi parski linn pass par linposs pou vinn Premie minis ».

COUR—AFFAIRE ROCHES-NOIRES: L'ex-DCP Sooroojbally autorisé à prendre l'avion

L’ancien patron de la VIPSU, l’ex-Deputy Commisioner of Police Rampersad Sooroojbally, qui répond d'une accusation de complot aux côtés de Navin Ramgoolam et Premnathsing Jokhoo dans le cadre des incidents survenus au bungalow de Roches-Noires dans la nuit du 2 au 3 juillet 2011, a été autorisé à quitter le pays entre le 5 août et le 4 septembre. Ce dernier a comparu devant la magistrate Ida Dookhy-Rambarrun cette semaine pour formuler sa demande. Il a cependant eu à fournir une caution de Rs 50 000.

L'ancien commissaire adjoint de police prévoit de se rendre en Angleterre et au Canada pendant cette période. Il devra faire acte de présence en cour le 5 septembre après avoir effectué ses voyages. L'ex-Premier ministre, Navin Ramgoolam, Rampersad Sooroojbally et l'ex-DCP Premnathsing Jokhoo ont plaidé non coupables d'une charge de “conspiracy to do an unlawful act” en Cour intermédiaire. Le procès se poursuivra le 20 septembre avec le contre-interrogatoire du témoin clé, Rakesh Gooljaury.

AGRESSION—« PABLO ESCOBAR » REFUSE DE TÉMOIGNER: Colosso suspendu à la décision du DPP

Le procès intenté à Jimmy Marthe, alias Colosso, pour l'agression d'un certain Edouard Franco – qui avait, dans le cadre de l'émission Enquête Exclusive de la chaîne française M6, fait des révélations sur un réseau de drogue opérant à Maurice – a été appelé hier en Cour intermédiaire. Jimmy Marthe a plaidé non coupable. Le 6 juin 2017, à l’appel du procès, Franco Jonathan Édouard, aussi connu sous le nom de « Pablo Escobar » – et qui avait porté plainte le 31 janvier 2012 au poste de police de Baie-du-Tombeau – s'était rétracté. En cour, il avait signifié son intention de ne plus aller de l'avant avec ce procès, indiquant être en bons termes avec l'accusé. Le Police Prosecutor, l’inspecteur Parmanen Deenanath, avait demandé un renvoi afin de contacter le bureau du DPP pour obtenir son avis. La décision du DPP est toujours attendue. L'affaire sera de nouveau appelée le 7 septembre.

COUR INTERMÉDIAIRE—AGRESSION DE DEUX HOMMES: L'acolyte de Polocco absente au tribunal

Steeve Patrick Prinslet Serret, plus connu sous le sobriquet de Polocco, fait face à un procès en Cour intermédiaire dans lequel cinq accusations ont été retenues contre lui, notamment pour agression préméditée et pour avoir saccagé des véhicules à Sainte-Croix en 2012. Polocco, qui purge actuellement sept ans de prison pour complicité de meurtre dans l'affaire Denis Fine, est poursuivi cette fois en Cour intermédiaire pour avoir agressé deux hommes à Cité Briqueterie, Sainte-Croix, le 2 décembre 2012, et ce avec la complicité de Marie Cynthia Christelle Françoise. La jeune femme, absente en cour, a fait parvenir hier un certificat médical attestant qu'elle est souffrante et ne pourra comparaître de sitôt. La magistrate n'a eu autre choix que de renvoyer le procès au 27 septembre. La jeune femme de 33 ans répond de deux accusations, soit d'avoir endommagé une voiture et les fenêtres d'une maison. Polocco, lui, fait face à cinq accusations.

COUR—LICENCIÉE POUR VOL: Sa réclamation de Rs 500 000 de dommages rejetée

Une ex-caissière avait entamé un procès contre Family World Ltd, réclamant des dommages de Rs 500 000 pour le préjudice encouru après avoir été licenciée à la suite d'une décision d'un comité disciplinaire, et ce après avoir été accusée d'avoir participé à un vol de bouteilles de whisky dans le supermarché où elle travaillait, à Ébène, en janvier 2012. Le 11 octobre 2012, l'accusation de vol portée contre elle avait été rayée en cour de Rose-Hill. Elle a de fait ensuite demandé réparation pour ce qu'elle a enduré moralement et financièrement, ayant eu à payer une caution pour sa remise en liberté.

La magistrate Bonomally devait toutefois rejeter la plainte de la caissière, statuant qu'elle n'a pu prouver que le défendeur avait agi de mauvaise foi en mettant un terme à son contrat, ajoutant que le défendeur « had reasonable cause to believe that Plaintiff did commit the offence for which she was arrested and even detained ».