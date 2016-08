PLAISANCE : Une dispute éclate entre les familles Murthen et Grégoire

Les services de diverses unités de police ont été sollicités durant la soirée d’hier afin d’apporter du renfort au personnel du poste de police de Stanley après qu’une dispute a éclaté entre deux familles à Plaisance. C’est suite à une requête que l’équipe du Sergent Joypaul s’était rendue rue Idriss Goomany en fin de soirée et y avait trouvé une foule hostile d’une centaine de personnes.

D’après les indications d’Akumaren Murthen, une habitante de cette rue, hier vers 19 heures, un groupe de personnes, mené par un dénommé Fabianni Grégoire, s’est pointé devant sa maison. Elle indique que ce dernier était armé d’un sabre lorsqu’il est arrivé sur place et que les individus l’ayant accompagné s’étaient montrés agressifs et avaient lancé des cailloux sur sa maison. Elle a déclaré qu’au moment où son frère, Seeneevassen Murthen, rentrait à la maison, Fabianni Grégoire lui aurait lancé des injures et menacé de le passer à tabac, ainsi que sa sœur. Vu qu’une foule hostile se trouvait toujours devant son domicile lorsque le personnel du poste de police de Stanley est arrivé sur place, le personnel de la SMF, de la DSU et du ERS, ainsi que les forces régulières de Camp-Levieux, ont été appelés en renfort afin de calmer les esprits échauffés.

De son côté, Fabianni Grégoire confie que la dispute est survenue des suites d’incidents produits entre la fille de la cousine de son épouse et une jeune fille issue de la famille Murthen, au collège, durant la journée de vendredi. La police avait été alertée pour tirer cette histoire au clair, car les deux adolescentes en étaient venues aux mains. Au même moment, ajoute Fabianni Grégoire, ses deux filles, âgées de 14 ans et 18 ans, s’étaient rendues chez leur cousine pour s’enquérir de la situation et un membre de la famille Murthen, qui habite tout près, s’en est pris à l’une d’elles. « Il a donné une gifle à la plus jeune et sa sœur l’a défendue. Un autre membre de la famille Murthen est intervenu et a agressé mon aînée avec un casque de moto ». Lorsqu’il a eu vent de cette bagarre, indique Fabianni Grégoire, « je me suis rendu chez les Murthen pour demander des explications et ils ont essayé de m’agresser. Je me suis défendu et puis je suis rentré ». Entre-temps, sa femme et ses filles s’étaient rendues au poste de police de Stanley pour consigner une déposition.

Fabien Grégoire explique s’être à nouveau rendu chez les Murthen, dimanche, car ces derniers avaient fait part aux habitants du quartier de leur intention « de saccager sa maison et de le passer à tabac ». « Je me suis rendu seul chez eux pour tirer les choses au clair et je n’ai agressé personne. Il y avait déjà une foule de personnes devant chez eux et certains d’entre eux m’ont conseillé de rentrer chez moi. C’est ce que j’ai fait », explique-t-il. Il ajoute que les Murthen auraient, « eux-mêmes », brisé les vitres de leur maison, juste pour lui faire porter le chapeau. « Leurs voisins peuvent témoigner », précise-t-il. Ce matin, indique Fabianni Grégoire, il n’avait pas encore donné sa version des faits de l’incident d’hier à la police. L’enquête suit son cours.

PALMA : Un retraité de 57 ans poignarde sa compagne et son beau-fils

Domah Parmessur, un retraité de 57 ans, habitant Palma, a poignardé sa compagne Nusrath Seebaruth, 56 ans, et son beau-fils, Sailesh Seebaruth, 36 ans, lors d’une vive dispute familiale aux petites heures dimanche. Les deux victimes ont été agressées à coup de couteau. Grièvement blessées, elles ont été conduites à l’hôpital Victoria où elles ont subi des interventions chirurgicales. Leur état de santé est jugé stable.

Les enquêteurs, qui se sont rendus au domicile du retraité après son interrogatoire, ont trouvé un couteau tacheté de sang dans une voiture. Domah Parmessur a ensuite avoué que la voiture lui appartient et qu’il était sous l’influence de l’alcool. Des prélèvements ont été effectués sur le suspect et sur le véhicule et ont été envoyés au Forensic Scientific Laboratory (FSL) aux fins d’analyses.

Selon nos informations, l’origine de cette dispute serait liée à une affaire d’argent.

Après son interrogatoire, Domah Parmessur a été traduit devant la Bail and Remand Court (BRC) où une charge provisoire de Assaulting with aggravating circonstances a été retenue contre lui. La police a objecté à sa remise en liberté conditionnelle. Il devait être traduit devant le tribunal de Rose-Hill aujourd’hui.

PORT-LOUIS : Deux malfrats attaquent un receveur

Un conducteur et un receveur de la CNT ont été agressés samedi vers 19 h 30 à la place de l’Immigration, à Port-Louis, par deux individus. Les deux employés attendaient l’arrivée des passagers lorsque les deux malfrats sont montés à bord du bus. Ils ont agressé le receveur avant de prendre la fuite avec une somme de Rs 2 850.

QUATRE-BORNES : Des objets estimés à Rs 368 000 emportés

Des bijoux, des appareils électriques, des vêtements, des ustensiles de cuisine, quatre paires de chaussures, le tout estimé à Rs 368 000, ainsi qu’une somme de Rs 30 000 ont été emportés dans la nuit de samedi à dimanche chez un habitant de Résidence Kennedy, Quatre-Bornes. La police soupçonne que les voleurs sont entrés par une fenêtre laissée ouverte. Une enquête est en cours.

CANDOS : Un prisonnier prend la fuite

A.B, 24 ans, arrêté vendredi par la CID de Curepipe pour vol et admis à l’hôpital Victoria pour des soins, a pris la fuite hier matin. Profitant d’un moment d’inattention de la sentinelle, il s’est enfui par la fenêtre. Connu des services de police pour avoir commis plusieurs vols, cet habitant de Mahébourg est activement recherché par la police.