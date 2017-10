PLAISANCE (ROSE-HILL) : Un court de tennis investi par des toxicomanes

Inauguré en grande pompe dans les années 2000, le court de tennis de Plaisance à Rose-Hill, totalement laissé à l’abandon depuis environs trois ans, est devenu un rendez-vous privilégié des toxicomanes. Week-End a rencontré quelques personnes vivant tout près du court qui ont exprimé leur ras-le-bol sous couvert de l’anonymat.

Les résidents de l’avenue De Chazal à Plaisance vivent dans une inquiétude permanente depuis que le Plaisance Tennis Court, ancienne aire de jeu des quelques rares tennismen du quartier, est devenu un véritable lieu de rencontre des toxicomanes. P , qui habite le quartier depuis une dizaine d’années, souligne « que ce sont de plus en plus de jeunes, voire des enfants, qui font le va-et-vient du matin au soir depuis plus de trois ans. » Face à cette situation, elle estime que « la municipalité et la police ont tout simplement démissionné devant leurs responsabilités, qui sont de combattre les fléaux de la drogue, de protéger les habitants et de promouvoir le sport pour tous. »

L’ancien vestiaire “privatisé”

D’autre part, il y a beaucoup de jeunes qui sont devenus des “dealers”, des pourvoyeurs de came, des revendeurs et l’ancien vestiaire du court a même été “privatisé” par des dealers qui y font régner leur loi. Les habitants réclament des actions pour retrouver le libre accès à l’aire de jeu sans craindre pour leur sécurité. « Bann zenes-la kan passe dévan ou zot guet ou de manière menaçante. Dans de telles conditions, il est hors de question que mes petits-enfants aillent jouer et se divertir dans ces endroits malsains », martèle un vieil homme, dégoûté par la tournure des événements.

Ce problème intervient alors qu’un club sportif phare du quartier milite depuis des lustres pour la conversion du court de tennis en terrain de handball, basket-ball, mini foot ou volleyball. C’est un fait que « bann zanfan Plaisance pa tro fans tennis. Bannla kontan handball, basket, volley ou football, qui sont des sports plus accessibles aux plus modestes », estime un dirigeant de ce club. Il ajoute que « notre équipe avait fait une demande solennelle à la mairie de Beau-Bassin-Rose-Hill depuis l’année dernière afin de bénéficier de ce lieu sportif et offrir des activités saines et gratuites aux habitants de Plaisance. Cela aurait certainement permis d’éviter cette insécurité qui règne actuellement à la rue De Chazal. »

Les tentatives de la mairie de Beau-Bassin-Rose-Hill d’éloigner les toxicomanes, à travers la remise en état des grillages et du terrain de basket-ball Maryse Justin (qui se trouve juste à côté du court), n’ont pas eu les effets escomptés. Le nombre de drogués et dealers s’est accru au fil des années. Interrogé à ce sujet, le conseiller et président de la commission des sports des villes sœurs, Mahen Choolun, affirme avoir déjà effectué une site visit en compagnie du maire Ken Fong il y a trois mois.

« L’année financière a débuté en juillet et laissez-moi rassurer les résidents ki la municipalité pé prépare enn projet avec le court de tennis, le complexe Maryse Justin Basketball et le centre de boxe et faire que la rue De Chazal devienne le centre des sports du quartier. » Week-End n’a pu avoir l’avis du maire, actuellement à l’étranger. Affaire à suivre