PLAISANCIERS : Assurer la sécurité dans les bateaux de plaisance, a déclaré XLD 

« Les nouveaux règlements de la Tourism Authority pour les bateaux de plaisance visent principalement à améliorer la sécurité des passagers », a soutenu hier le Premier ministre adjoint et ministre du Tourisme, Xavier-Luc Duval.

Dans un communiqué diffusé hier, Xavier-Luc Duval rappelle que depuis janvier 2015, neuf personnes ont perdu la vie au cours d’activités nautiques et quatre plongeurs ont dérivé pendant des heures au large du Coin-de-Mire avant d’être secourus in extremis. « La mer est dangereuse », a insisté le ministre du Tourisme. Dans le but d’assurer davantage de sûreté parmi les bateaux de plaisance, de nombreuses mesures ont déjà été introduites, dont la délimitation de boat free zones dans les lagons de Pereybère et de Mon-Choisy. « Ces mesures ont été accueillies favorablement dans le public ». Les nouveaux règlements, a souligné Xavier-Luc Duval, concernent notamment les équipements à bord, l’utilisation de life rafts pour les gros bateaux, une meilleure formation des skippers, ainsi qu’une révision de la capacité porteuse des embarcations.

« Pour la majorité de bateaux, leur capacité reste inchangée », soutient-il. Dans certains cas, cette capacité a été réduite de façon marginale et dans une minorité de cas, la capacité a connu une réduction plus conséquente. « Certains de ces bateaux avaient le double de la capacité tolérable, mais ils sont une minorité », souligne Xavier-Luc Duval. Dans ces cas précis, l’excès de passagers affectait le confort et surtout la sécurité à bord de ces bateaux, qui appartiennent souvent aux mêmes propriétaires. En ce sens, le ministre du Tourisme a indiqué que la Tourism Authority initiera une enquête pour déterminer les conditions dans lesquelles ils ont obtenu leur “carrying capacity”. « Pour ceux-là, il serait donc impensable de faire marche arrière, à plus forte raison parce que ces embarcations ne pas sont conçues pour des excursions, qu’elles peuvent représenter un danger pour la sécurité des usagers et que leurs propriétaires sont motivés avant tout par des intérêts pécuniaires », déclare Xavier-Luc Duval. « Elles ne sont ni plus ni moins que des bombes à retardement ».

Le Premier ministre adjoint conclut en soulignant que « la Tourism Authority est restée à l’écoute des opérateurs là où c’était possible », et affirme que « la sécurité en mer est un enjeu crucial pour la pérennité et l’avenir de l’industrie touristique mauricienne ». « Gouverner c’est prévoir. Ne pas agir serait irresponsable de ma part », dit-il.