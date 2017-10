PLATEFORME AIDE SOCIALE : Un Charity Dinner pour aider Loveshika Beekharry à se rendre en Inde

L’Ong The Rising s’est associée à une soixantaine de travailleurs sociaux pour constituer la plateforme Aide sociale en vue de réunir leurs forces autour d’un même objectif. Dans un premier temps, c’est à la petite Loveshika Beekharry, âgée de 13 mois, que l’association tend la main. Celle-ci devant subir une deuxième opération cardiaque en Inde en novembre prochain, un Charity Dinner est organisé ce samedi au restaurant Indian Summer, Ébène. L’argent récolté aidera la famille de l’enfant à l’emmener en Inde. L’Ong pointe du doigt des failles dans le système d’aide aux parents dont les enfants doivent se faire soigner à l’étranger et plaide pour un changement.

La plateforme se donne pour but de se pencher sur des questions d’importance nationale. « Quand plusieurs travailleurs sociaux joignent leurs forces ensemble, il y a plus d’impact et nous sommes mieux à même de mobiliser davantage de ressources », estime Anishta Babooram, chairperson de The Rising. Le premier soutien de la plateforme va à la famille Beekharry, dont la petite fille de 13 mois à peine doit se faire opérer pour la deuxième fois en Inde, ce qui nécessite une somme de Rs 800 000. « Nous ferons ce que nous pourrons pour amasser un maximum d’argent. Nous avions prévu d’organiser un concert mais, à la dernière minute, l’UoM nous a fait savoir que la salle ne sera pas disponible. C’est ainsi que nous organisons samedi, à partir de 18h30, au restaurant Indian Summer, un Charity Dinner, qui comprendra karaoké, jeux et autres animations. »

Selon Anishta Babooram, la plateforme aimerait aborder plusieurs problèmes liés au cas de la famille Beekharry. « Cette famille a rencontré beaucoup de difficultés. Au ministère, des officiers leur ont mal parlé et ils n’ont pas reçu les documents nécessaires pour les soins. On lance un appel aux autorités pour que quand un enfant a un problème congénital, qui ne peut être traité à Maurice, qu’on facilite les démarches de la famille. Les parents doivent aller demander de l’argent partout. Ils doivent s’absenter du travail et un seul parent peut accompagner l’enfant. Ce n’est pas possible. Il y a une défaillance dans le système. Parfois, l’argent n’a pas encore été versé que la famille se trouve déjà à l’étranger. Il faut revoir ce système injuste. » La plateforme prépare actuellement un document qu’elle soumettra aux autorités pour demander d’assouplir les formalités pour ces parents.

Le père de la petite Loveshika Beekharry explique. « Mon bébé est né avec ce problème. Quand on est arrivé en Inde, il manquait un dossier et on a découvert qu’elle avait un autre problème. Elle devra subir une opération en novembre et une autre quand elle aura trois ans. » Les billets pour le Charity Dinner sont à Rs 1 000. Pour réserver, appeler le 5257-2210, 5917-9091 ou 5907-8558.