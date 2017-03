PLATEFORME ÉCONOMIQUE AFRICAINE: Ameenah Gurib-Fakim: « Une croissance inclusive à assurer »

L’un des principaux défis confrontant le continent africain aujourd’hui consiste à poursuivre des politiques permettant d’accélérer et de soutenir sa croissance économique tout en s’assurant que cette croissance soit inclusive et équilibrée. C’est ce qu’a souligné la présidente de la République de Maurice, Ameenah Gurib-Fakim, lors de son intervention, hier, à la conférence organisée par l’Union africaine à l’hôtel Westin, Balaclava, et axée sur le lancement de la plateforme économique africaine (PEA).

Ameenah Gurib-Fakim a agi comme présidente de la quatrième session plénière de la PEA axée sur le thème « Révolution des compétences africaines, autonomisation des jeunes pour les préparer à l’emploi, l’innovation et l’entrepreneuriat ». Le panel d’intervenants comprenait le Dr Emmanuel Nnadozie, secrétaire exécutif de l’African Capacity Building Foundation, le Professeur Emmanuel Tanyi, doyen de la Faculté d’Ingénierie de l’Université de Buea, et Rakesh Wahi, co-fondateur de CNBC Africa et président de CMA Invest Holdings. Le développement des compétences chez les jeunes africains, le financement des institutions de formation, les actions à entreprendre pour réduire le déséquilibre entre l’offre et la demande sur le marché de l’emploi ont été, entre autres, les sujets évoqués par les membres du panel.

La présidente de la République a dès le début de son allocution, mis l’accent sur les progrès économiques enregistrés par le continent africain au cours des dernières décennies et sur les efforts déployés par nombre de pays pour être davantage « business-friendly ». Ameenah Gurib-Fakim a observé qu’en 2014, cinq pays du continent faisaient partie du Top 10 des réformateurs selon le rapport Ease of Doing business de la Banque mondiale et que c’est en Afrique qu’on a dénombré le plus de réformes au niveau de la règlementation des affaires, soit 75 sur un total de 230. Cependant, malgré ses progrès au plan économique, l’Afrique est toujours perçue comme un continent de pauvreté. Un grand nombre des 1,2 milliard de personnes vivant avec un revenu de moins de 1,25 dollar par jour se trouve en Afrique.

« Le principal défi pour l’Afrique est donc de voir comment poursuivre des politiques pour accélérer et soutenir sa croissance tout en veillant à ce que celle-ci soit plus inclusive », a déclaré la présidente de la République. Pour cette dernière, il y a un besoin de création d’emplois productifs, de développement de l’entrepreneuriat surtout chez les jeunes où le niveau du chômage est très élevé. Ameenah Gurib-Fakim a laissé entendre qu’un très fort pourcentage, estimé à 75%, des jeunes en emploi ne détiennent en fait que des « vulnerable jobs ».

Pour que l’Afrique puisse améliorer sa compétitivité, il est impérieux de rehausser l’employabilité des jeunes, de travailler pour l’autonomisation de ces derniers en leur donnant la formation requise et en créant les conditions nécessaires pour le développement de l’entrepreneuriat; les enjeux pour les pays africains sont multiples, a fait comprendre la présidente de la République. Il s’agit non seulement d’offrir la formation appropriée aux jeunes pour qu’ils puissent développer leurs compétences et trouver des solutions au problème de « mismatch » entre les compétences acquises et ce qui est recherché sur le marché du travail mais également prévoir la formation dans les domaines de la science, des technologies et de l’innovation tout en adoptant des politiques effectives pour soutenir un haut niveau d’employabilité des jeunes.

Pour le Dr Emmanuel Nnadozie, il y a définitivement un manque de compétences dans les domaines qui sont recherchés par le continent pour assurer son développement futur. Il a cité en exemple le manque d’ingénieurs, l’Afrique subsaharienne ne comptant que 55 000 ingénieurs alors qu’elle aura besoin de quelque 4,3 millions de ces professionnels pour la prochaine décennie. « Il faut définitivement une révolution des compétences », a-t-il souligné tout en plaidant pour une collaboration tripartite gouvernement/secteur privé/ instances de formation tertiaire. L’intervenant a insisté sur la nécessité d’élaborer des programmes spécialisés de développement des compétences.

Le Professeur Emmanuel Tanyi a souhaité, entre autres, qu’il y ait une transformation du système éducatif en Afrique, que des structures soient mises en place pour que l’Afrique puisse apporter une valeur ajoutée à sa production agricole, à son secteur d’extraction minière et de production pétrolière ainsi qu’à ses activités dans le secteur des TIC. Abondant dans le même sens, Rakesh Wahi a préconisé la création de centres d’excellence et a insisté sur la promotion de l’innovation dans les activités industrielles. Il est d’opinion que les gouvernements africains doivent tout mettre en œuvre pour relever le niveau des compétences des jeunes tout en s’assurant qu’il y ait un cadre réglementaire approprié pour encourager le secteur privé à investir dans la formation, notamment les banques dans la création de centres éducatifs.