PLATEFORME ÉCONOMIQUE AFRICAINE : Ouverture lundi de la session inaugurale

Le président de l’UA, le chef d’État guinéen, Alpha Condé, devrait intervenir à la cérémonie d’ouverture

Présence éventuelle du président du Zimbabwe, Robert Mugabe, aux côtés de plusieurs chefs d’État

Les préparatifs en vue du lancement de la Plateforme économique africaine qui aura lieu lundi à Maurice vont bon train au niveau du gouvernement. Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, s’adressera à cette occasion devant un parterre composé de plusieurs chefs d’État africains, dont le président de l’Union africaine, Alpha Condé, de la Guinée, qui devrait prendre la parole à la séance d’ouverture. Tout laisse croire que le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, ferait également le déplacement pour Maurice. Parmi les chefs d’État annoncés figurent le président de la Côte d’Ivoire, Alassane Quattara, le président de la République du Kenya, Uhuru Kenyatta, le Premier ministre de l’Éthiopie, Hailemariam Desalegn, le président de Madagascar, Hery Rajaonarimampianina, ainsi que le Premier ministre de Tanzanie, Kassim Majaliwa.

Une “advance party” de l’Union africaine est attendue à Maurice cette semaine afin de peaufiner les préparatifs sur lesquels travaille une équipe du bureau du Premier ministre et des Affaires étrangères. Dans les milieux des organisateurs, on fait comprendre que la liste des chefs d’État, qui devraient être présents, est constamment modifiée et qu’il faudrait attendre la dernière minute pour avoir une liste finale des personnalités présentes. Ainsi, le président des Seychelles, Dany Faure, qui avait initialement annoncé sa présence dans l’île, pourrait ne pas faire le déplacement.

Par ailleurs, d’éminents invités et conférenciers ont déjà confirmé leur participation. La délégation mauricienne sera représentée au plus haut niveau et sera dirigée par Ameenah Gurib-Fakim, présidente de la République et le Premier ministre, Pravind Jugnauth. La présidente figure parmi ceux qui animeront des sessions de travail durant la conférence mauricienne.

La majorité des invités sont attendus à Maurice dans la journée de dimanche. L’ouverture de la réunion est prévue lundi à 9 h 30, au Westin Turtle Hotel, à Balaclava. Il reviendra au président de la Commission de l’Union africaine de situer le contexte du lancement de la plateforme économique. L’agenda de travail prévoit une série de tables rondes sur les thèmes suivants : « fabriqué en Afrique grâce à des chaînes de valeur régionales » ; « zone de libre-échange continentale » ; « élargissement des possibilités pour le commerce et l’investissement intraafricains » ; « compétitivité du secteur privé africain »; « création d’entreprises panafricaines » ; « révolution des compétences africaines » ; « autonomisation des jeunes pour les préparer à l’emploi » et « l’innovation et l’entrepreneuriat ».

La séance de clôture est prévue dans l’après-midi de mardi. Elle sera marquée par le lancement du passeport africain pour la communauté des affaires avant que le président de l’Union africaine ne clôture les travaux. La Plateforme économique africaine institutionnalisera une rencontre annuelle des dirigeants africains et créera « un environnement favorable » au dialogue pour un large éventail de secteurs, notamment le leadership politique africain, les chefs d’entreprise et le secteur privé de même que pour les universitaires et les intellectuels. Il s’agit de secteurs essentiels pour le programme de transformation économique : le secteur privé en raison de son rôle dans l’investissement, l’industrialisation et le commerce intraafricain ; le secteur de l’enseignement supérieur, responsable du développement des compétences, de la recherche et de l’innovation ; et les gouvernements, qui doivent assurer la mise en œuvre des politiques fiscales et macroéconomiques et la création de nouveaux cadres favorables à la transformation économique.

Cette Plateforme est une initiative conduite par les Africains pour leur fournir l’espace politique, dans tous les secteurs et qui leur permet de définir leur propre programme et d’explorer les possibilités et les options réalistes, à l’échelle continentale et mondiale, pour exécuter ce programme. Elle devra entre autres soutenir les efforts de mobilisation des ressources nationales pour appuyer la mise en œuvre des actions prioritaires définies par la plateforme économique africaine dans le cadre de l’agenda 2063.

Certaines délégations profiteront de leur séjour dans l'île pour avoir des discussions bilatérales avec le gouvernement et rencontrer la communauté des affaires de Maurice. Ainsi, la Tanzanie, qui sera représentée par une délégation de quatre ministres dirigée par le Premier ministre Kassim Majaliwa, a prévu un “business meeting” avec le secteur privé et les institutions mauriciennes dans le courant de la semaine prochaine.