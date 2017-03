PLATEFORME ÉCONOMIQUE AFRICAINE : Une résonance économique Importante pour Maurice

L’organisation à Maurice de la première réunion de la plateforme économique africaine aura une résonance économique importante pour Maurice, a expliqué hier le ministre des Affaires étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo, lors d’un point de presse sur cet événement qui se tient à Balaclava du 20 au 22 mars.

Les chefs d’État et de gouvernement attendus ont déjà manifesté leur intention de rencontrer aussi bien les membres du gouvernement que les opérateurs économiques mauriciens. Vishnu Lutchmeenaraidoo a souhaité que la fondation de l’Union africaine, qui est enregistrée à Maurice, ne se contente pas d’organiser uniquement cette première à Maurice mais qu’elle fasse de la destination africaine un Davos où les chefs d’État et de gouvernement ainsi que les capitaines du secteur privé et les universitaires pourront se rencontrer chaque année pour discuter de l’évolution de la situation économique et sociale en Afrique. Il a dans le même souffle annoncé que la PTA Bank compte ouvrir prochainement un quartier général à Maurice.

Le ministre des Affaires étrangères s’est longuement attardé sur la situation économique de Maurice et sur la stratégie africaine du gouvernement. Pour lui, dans les circonstances présentes et avec un taux de croissance de 3 % annuellement, il serait impossible de sortir du piège du pays à revenus moyens pour atteindre celui d’un pays à revenus élevés sans l’adoption d’un nouveau paradigme économique. Lequel paradigme devra tenir en compte le développement de l’économie océanique, le développement portuaire afin de nous positionner comme un hub pour le transbordement dans la région et finalement l’ouverture vers l’Afrique. « L’Afrique est incontournable pour Maurice », souligne-t-il. « Il nous faut accepter que notre destin est lié à l’Afrique et que nous devons de plus en plus nous intégrer dans l’économie du continent africain ».

C’est la raison pour laquelle, dit-il, depuis son arrivée aux Affaires étrangères, il a tout fait pour donner davantage au ministère une dimension économique en développant une diplomatie économique. Pour ce qui concerne l’Afrique, Vishnu Lutchmeenaraidoo s’est dit confiant que malgré sa petite taille, Maurice peut influencer le destin africain. Il s’est appesanti sur l’engagement de Maurice dans les différentes organisations régionales dont l’Union Africaine, la SADC, le COMESA. À ce propos, il a rappelé que Maurice a décidé de signer l’accord de libre-échange tripartite COMESA, SADC, EAC. Il a indiqué qu’en sa capacité de président de la COI, il entreprendra des démarches en vue d’intégrer cette association dans la zone de libre-échange.

Pour Vishnu Lutchmeenaraidoo, faute de pouvoir travailler avec les 54 pays africains, Maurice a décidé d’identifier quelques pays avec lesquels elle compte travailler dans le cadre d’une commission mixte permanente sur des projets spécifiques. C’est ainsi qu’une première commission mixte a été créée avec le Ghana et s’est réunie pour la première fois la semaine dernière. Une commission mixte a été instituée avec le Kenya et la première réunion aura lieu en avril. Le même genre d’accord sera conclu avec le Sénégal, la Côte d’Ivoire, la Tanzanie, la Zambie et le Mozambique, entre autres. Concernant le Kenya, Vishnu Lutchmeenaraidoo a annoncé l’intention de Maurice de conclure un accord avec ce pays afin qu’Air Mauritius puisse utiliser Nairobi comme un hub régional dans le cadre du corridor aérien Singapour-Maurice-Afrique.

La création de la plateforme économique africaine s’inscrit dans le cadre de l’agenda 2063. Cet agenda s’articule autour de sept points, à savoir une Afrique prospère fondée sur la croissance inclusive et le développement durable, un continent intégré politiquement uni, basé sur les idéaux du panafricanisme et la vision de la renaissance de l’Afrique, une Afrique de la bonne gouvernance, de la démocratie et du respect des droits de l’homme, de la justice et de l’État de droit, une Afrique paisible et sûre, une Afrique avec une forte densité culturelle, un patrimoine commun des valeurs et une éthique, une Afrique dont le développement est dirigé sur les personnes, et une Afrique forte, unie et résiliente.