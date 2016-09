PLAY-OFFS (H) : Trou aux Biches Sharks : la grande première

Les Trou aux Biches Sharks ont succédé au Faucon Flacq Camp Ithier VBC au palmarès du championnat masculin de première division de volley-ball. Un premier sacre pour une formation qui a rejoint l'élite voilà quatre ans et qui avait obtenu le premier accessit la saison dernière. L'équipe nordiste a bouclé les play-offs en force le week-end dernier au gymnase Pandit-Sahadeo à Vacoas en dominant la formation de Camp Ithier, soit 25-20, 25-23 et 25-19 samedi dernier, et 25-21, 25-17 et 25-15 hier en fin d'après-midi.

Cachant difficilement son émotion, Dharmendra Gundowry savourait cette consécration pour sa première saison aux commandes. « J'avais un énorme défi à relever et je suis heureux d'avoir réussi ma mission. Même si peu d'entraîneurs ont décroché le titre avec deux équipes différentes, ce succès constitue le travail de tout un groupe. Je pense particulièrement aux autres membres du staff technique, à savoir Lindley Montille et Judex Chavry, de même qu'à nos commanditaires. »

Homme comblé, il aura une pensée spéciale pour son épouse Ruby, ses collègues de la Divisional Supporting Unit-Eastern Division, à Soogum Ramkakalawon qui l'a encouragé à revenir dans le milieu et aux entraîneurs avec qui il a travaillé.

Auréolée de ce sacre longtemps attendu, l'équipe chère au président Olivier Ami veut désormais croire en des lendemains encore meilleurs, notamment avec la Coupe des clubs champions de la zone 7 qui se déroulera sur le sol mauricien en novembre. « La balle se trouve désormais dans le camp des joueurs. C'est à eux de se montrer réguliers aux séances d'entraînement afin de mettre toutes les chances de notre côté dans l'optique de cette compétition », soutient Dharmendra Gundowry.

Il va de soi que les Trou aux Biches Sharks abordaient le baisser de rideau de ces play-offs en position de force, vu qu'ils avaient leur destin en main. D'autant que l'enthousiasme et la motivation n'étaient pas réellement présentes au sein d'une équipe adverse déjà condamnée à la quatrième place et qui n'avait connu que des revers lors de cette compétition.

Reste que le premier débat aura été quelque peu équilibré, à l'image d'une deuxième manche au cours de laquelle les TAB Sharks ne faisaient la différence que de justesse. Forte de ce succès, cette formation, qui se trouvait alors à deux points du titre, se devait de compléter le travail le lendemain. Faisant confiance à ses titulaires habituels, à savoir Gilbert Alfred, Akash Doobraz, Kervin Appigadu, Jérémie Alexandre, Stephane Moonisamy et Olivier Alfred, de même que le libero Sachindeo Busgeeth, elle ne laissait aucun répit à son adversaire en survolant les trois manches.

Et ce, même si le Faucon Flacq Camp Ithier VBC (Sarvesh Ruggoo, Jason Raddoo, Alvaro Bonne-Langue, Fabrice Hermann, Prithi Kumar Ramkalawon et Manoela Ramaheriniarivo) s'était accroché jusqu'à 9-9 au cours du set initial. Si la deuxième manche a été quelque peu équilibré, avec les TAB Sharks menant de trois points (13-10, puis 18-15), la troisième ne sera que formalité.

Le titre aux Nordistes donc et la place de dauphin au Curepipe Starlight. De son côté, le Quatre Bornes VBC complète le podium. Les quatre équipes ayant disputé les play-offs se retrouveront début novembre pour un tournoi de préparation en vue de la CCZ7.

CAN -23 ans : Maurice candidate à l'organisation

Suite au retrait de l'Afrique du Sud, Maurice s'est portée candidate à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations -23 ans au niveau masculin. Cette compétition était prévue à Durban en décembre. Quant à la présélection masculine, elle s'est déjà mise au travail sous la férule de Melchior Miniopoo, qui bénéficie de la collaboration de Nassrullah Loolmohamed, soit un tandem reconstitué après les Jeux de la CJSOI en 2006.